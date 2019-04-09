Названо топ-5 самых модных сумок 2019 года

Главным аксессуаром любой модницы является сумочка, которая делает образ целостным и дополненным.

Так в этом сезоне модные эксперты выделили пять самых популярных сумок, которые обещают быть главными трендами 2019 года, сообщает Di Lei.

1. Сумка из крокодиловой кожи

Этот модный тренд полюбится модницам, которые любят выделяться. Так, сумка из крокодиловой кожи, идеально подойдет для элегантного вечера. Но, не стоит забывать, что эта вещь является довольно ярким акцентом образа, и потому требует особого внимания при выборе наряда.

Фото: vogue.ru

Фото: vogue.ru

2. Поясная сумка

Поясные сумки — горячий тренд не только текущего, но и будущих сезонов. Этот аксессуар очень практичен, поскольку из-за крепления на поясе руки всегда свободны, а размеры самой сумочки позволят взять только самое необходимое. Отмечается, что в новом сезоне особо актуальны будут сумки в классических коричневых и черных цветах.

Фото: pinterest

Фото: pinterest

3. Сумка-ведро

Сумка-ведро — станет главным акцентом в любом вашем образе. Она выглядит очень оригинально, но при этом достаточно лаконично. Вы сможете брать ее с собой не только на модную вечеринку, но и на работу. Также несмотря на свой небольшой размер,сумочка достаточно вместительна.

Фото: mylitta.ru

Фото: mylitta.ru

4. Сумка из гладкой кожи

Также одной из самых желанных в этом сезоне станет сумка из гладкой кожи. Она идеально подойдет для тех, кто не хочет отказываться от элегантного и утонченного стиля даже при дневном свете.

Фото: armani.com

Фото: armani.com

5. Мини-сумка

Мини-сумка не оставит равнодушным никого. Этот элемент вашего образа станет ярким акцентом и без сомнения обратит на себя внимание подружек.

Фото: wmj.ru/moda

Фото: mytheresa.com

Ранее OBOZREVATEL подвел итоги Ukrainian Fashion Week 2019/2020 и выбрал самые яркие тренды, которые будут самыми востребованными в следующем осенне-зимнем сезоне.

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