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/Мода

Назван самый популярный бренд одежды в мире

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Итальянский люксовый бренд Off-White назвали самым популярным брендом одежды. Об этом сообщает британское издание Independent.

Cпециалисты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, проанализировали поисковые запросы пользователей в Google, в социальных сетях и на сайтах онлайн-ретейлеров.

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На основе полученных данных они приняли решение, что компания афроамериканского дизайнера Вирджила Абло Off-White стала самой востребованной в мире, обгоняя модные дома Gucci, Balenciaga, Prada и Burberry.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, модные эксперты и стилисты выбрали главные тренды весны 2019 года.

Объекты
СтильМода
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