Назван самый модный купальник на лето 2020 года

Раздельный купальник с полностью открытой спиной станет самой популярной моделью на лето 2020 года.
Как сообщает Page Six, он состоит из топа-бандо и трусов на высокой талии. При этом топ представляет собой прямоугольный отрезок ткани на груди, концы которого стягиваются бретелями за спиной.
Фото: frankiesbikinis.com
По информации издания, за последний месяц в таком бикини появились самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер, супермодели Кендалл Дженнер и Белла Хадид, актриса Ванесса Хадженс, телезвезда Ханна Браун и другие звезды.
Фото: pagesix.com
Фото: pagesix.com
Фото: frankiesbikinis.com
На опубликованных в Instagram снимках девушки позировали в купальниках марки Frankies Bikinis.
Фото: frankiesbikinis.com
Фото: frankiesbikinis.com
Фото: frankiesbikinis.com
Ранее OBOZREVATEL рассказал, как выбрать идеальный купальник по типу фигуры.
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