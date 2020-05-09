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9 мая • обновлено в 09:22
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Модные стрижки на лето 2020: топ-5 трендовых вариантов

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Приближается лето, и сейчас самая пора обновить прическу. В нынешнем сезоне выбор модных стрижек разнообразен: особенно в тренде в 2020 году будут пикси, боб и каре на коротких волосах.

Специально для своих читательниц OBOZREVATEL подготовил топ-5 причесок и стрижек, которые обещают стать хитами этого лета.

Каре

В тренде – самые разные каре: прямое и слегка кудрявое, короткое и длинное, с подкрученными вперед концами, – каждая сможет выбрать вариант на свой вкус.

Стрижка каре

Стрижка каре

youlooks.ru

Пикси

Пикси – идеальная стрижка на лето: волосы с ней не будут путаться и липнуть к коже в жару, их легко расчесать после купания в море. Особенно в тренде будет пикси на кудрявых волосах.

Пикси

Пикси

liza.ua

Косой пробор

Косой пробор намерен оставаться в тренде еще не один сезон. Такая прическа универсальна и не требует особого труда.

Косой прибор

Косой прибор

youlooks.ru

Боб

Боб подходит для темных и светлых волос, коротких и длинных, поэтому можно смело пробовать его в любом понравившемся варианте.

Боб на короткие волосы

Боб на короткие волосы

news.myseldon.com

Боб на средние волосы

Боб на средние волосы

news.myseldon.com

Косички

Косички вернулись в моду весной 2020. В тренде – самый простой вариант плетения.

Косы

Косы

youlooks.ru

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Автор
Алина Мельник
Тема
новости Украины
Место
Украина
Теги
Красота прическа Стиль Мода стрижки
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