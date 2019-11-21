Модные шубы 2019-2020: главные тренды сезона

Даже самой лютой зимой шуба гарантирует тепло и уют. А еще — позволит вам выглядеть шикарно, модно и стильно в любую погоду.

OBOZREVATEL подготовил подборку самых трендовых моделей шуб на зиму 2019-2020.

Шуба-чебурашка (Teddy Bear)

Шуба-чебурашка, более известная как Teddy Bear — одна из самых трендовых моделей шуб зимы 2019-2020. Отметим, что ее лучше всего выбирать в коричневатых оттенках или пастельных цветах. Такая шуба будет отлично сочетаться с грубыми ботинками и повседневными образами.

Фото: gold-fox.ru

Фото: beautylooks.ru

Фото: fashion-woman.com

Белая шуба

Белоснежная шуба — must have зимнего сезона. Конечно, она не слишком практична, но зато в ней вы будете смотреться аристократично и изысканно. Кроме того, к такой модели шубы лучше всего подбирать белый total-look.

Фото: site-dlya-zhenschin.ru

Фото: site-dlya-zhenschin.ru

Фото: site-dlya-zhenschin.ru

Шуба с хищным принтом

Животный принт не теряет своей актуальности уже который сезон. Поэтому зимой 2019-2020 лучше всего сделать выбор в пользу экстравагантной и эффектной удлиненной шубы из меха рыси. Отметим, что вы можете выбрать и модель как из натурального, так и из искусственного меха.

Фото: fashion-woman.com

Фото: smartwomens.ru

Фото: smartwomens.ru

Шуба с поясом

Не менее популярной будет и шуба с поясом. Ведь с помощью нее можно подчеркнуть талию и выглядеть женственно даже зимой. Отметим, что такие модели отлично подойдут под любой образ.

Фото: beautylooks.ru

Фото: topxstyle.ru

Фото: ashion-woman.com

Шуба в стиле пэчворк

Пожалуй, самым оригинальным и экстравагантным трендом зимы 2019-2020 будут шубы, выполненные в стиле пэчворк. Они подойдут тем модницам, которые любят экспериментировать и выделяться из толпы.

Фото: all-furs.ru

Фото: fashion-woman.com

Фото: secondstreet.ru

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку трендовой обуви на зиму 2019-2020.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!