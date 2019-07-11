Модное окрашивание волос 2019: названо топ-5 трендов

Сегодня тенденции в мире модного окрашивания волос, вращаются вокруг простых, классических трендов. Стилисты вновь и вновь возвращаются к простым оттенкам волос, которые удивляют своей глубиной и креативом.

Поэтому OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать, какое окрашивание волос будет в тренде в 2019 году.

Платиновый блонд

Светло-пепельный блонд или как его еще называют "платиновый" стал одной из ключевых тенденций в окрашивании 2019 года. Выглядит он, как яркий перламутровый цвет волос с насыщенным серебристым оттенком.

Фото: beauty.ua

Фото: ratatum.com

Живой коралл

Притягательный коралловый цвет также стал одним из самых популярных оттенков для окрашивания волос в 2019 году. Отметим, что он отлично подойдет девушкам со светлыми волосами — блондинкам и светло-русым.

Фото: instagram/cambridge_hair_collective

Фото: beauty.ua

Новости Названы самые модные вещи 2019 года

Медный

Также в список актуальных цветов на 2019 год снова попал рыжий. Примечательно, что это касается как жарко-бронзовых оттенков, так и холодного рыжего тона, который отлично будет смотреться на волосах средней длины.

Фото: y-jenchina.ru

Фото: y-jenchina.ru

Теплый каштан

Всем женщинам, которые предпочитают темный цвет волос более светлому, но при этом не хотят становиться жгучими брюнетками, стоит присмотреться к новому трендовому оттенку — теплый каштан. Он позволяет сделать волосы визуальнее более объемными, а цвет — глубоким и естественным.

Фото: kleo.ru

Фото: kleo.ru

Насыщенный черный

В 2019 году в моду возвращается насыщенный черный цвет, главным условием окрашивания в который является отличное качество волос и хороший уход, которые обеспечат черным волосам зеркальный блеск.

Фото: y-jenchina.ru

Фото: y-jenchina.ru

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее модные эксперты составили список причесок, которые будут особенно популярными в 2019 году.

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