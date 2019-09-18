Модная обувь на осень 2019: главные тренды сезона

Для каждой женщины выбор обуви всегда является актуальной темой, независимо от сезона. Но если летом эта проблема решается очень легко — яркие стильные босоножки, шлепки, кроссовки и сандалии позволяют создавать множество небанальных луков в разных стилях, то осенью все гораздо сложнее.

OBOZREVATEL предлагает подборку трендовой обуви на осень 2019, которая подойдет под любой образ и сделает его незабываемым.

Казаки

Особенно популярными осенью будут казаки. Их можно надевать с джинсами, платьями оверсайз, пальто и рубашками.

Фото: lady.tochka.net

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Фото: zhenskie-melochi.ru

Грубые ботинки

Небывалой популярностью будут пользоваться осенью и грубые ботинки. Эту универсальную модель обуви можно сочетать буквально со всем. Например, носить с джинсами-бананами, кроп-топом и плотной кожаной курткой, шифоновым платьем. Главное, не бойтесь экспериментировать.

Фото: edinstvennaya.ua

Фото: edinstvennaya.ua

Фото: yapokupayu.ru

Фото: voguemoda.ru

Массивные кроссовки

Кроссовки — универсальная пара обуви, которая является незаменимой в любое время года. Осенью особенно популярными станут массивные кроссовки. Они будут идеально сочетаться с верхней одеждой.

Фото: edinstvennaya.ua

Фото: beauty.ua

Фото: style-info.guru

Фото: beauty.ua

Лоферы

Эта модель обуви уже стала классикой благодаря удобству формы. Осенью 2019 года, этот тренд остается на пике популярности. Отметим, что такую обувь можно сочетать с брюками, рубашкой и платьями.

Фото: moddam.ru

Фото: moddam.ru

Фото: urbastion.ru

Фото: urbastion.ru

Ботфорды

Любимые высокие сапоги также остаются в центре внимания осенью 2019 года. Отметим, что они обязательно должны быть с широким голенищем.

Фото: beauty.ua

Фото: modnayaobuvru.ru

Фото: bazaar.ru

Фото: allsisters.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в сезоне осень-зима 2018/2019 креативный директор Sacai Титосэ Абэ приняла необычное решение и обула моделей в разные ботинки.

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