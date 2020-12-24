Модная обувь 2021-го года: названы трендовые модели

В 2021 году в моду возвращается обувь с острым носком. Такая модель должна быть у каждой представительницы женского пола и в ней вы будете выглядеть шикарно.

Кроме того, в трендах остаются босоножки с цепями, а также домашние тапочки с мехом, в которых можно ходить по улице. Подробней о популярных моделях – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

В новом году меховая обувь остается в тренде, так как она очень удобная и практична. Свою вариацию показали такие известные бренды как Gucci, Eckhaus Latta в коллаборации с UGG Australia, Rosetta Getty, Nanushka и многие другие.

Главным преимуществом босоножек на танкетке и платформе является их удобство и возможность завершать элегантные сеты. Обувь через палец или сланцы можно носить как с кожаными вещами, так и платьями или даже брючными костюмами.

Такая обувь украсит не только кисти любимыми аксессуарами, но и лодыжки. А массивные цепи понравятся поклонницам максимализма. Подобные модели сделают любой образ еще лучше.

Острый носок остается модным трендом в 2021 году. В моде будут высокие сапоги и укороченные ботильоны с широким голенищем и остроконечным носком.

В 2021 году в тренде будут сапоги для верховой езды с широким голенищем, которые можно носить не только на загородных ранчо, но и в мегаполисах. Несмотря на то, что современная мода выступает за максимальную свободу стиля, у жокейских сапог есть обязательные элементы: матовая кожа, черно-коричневая палитра, отвороты или небольшие потертости.

Как сообщал OBOZREVATEL, институт цвета Pantone назвал сразу два новых главных цвета 2021 года, символизирующие стойкость, надежду и счастье.