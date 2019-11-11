Мода зима 2019-2020: названо топ-5 трендовых сумок

Сумки — один из самых востребованных аксессуаров, популярность которого только набирает оборотов. С помощью правильно подобранного варианта можно легко освежить модный образ, а также привлечь внимание.
OBOZREVATEL подготовил подборку самых трендовых сумок на зиму 2019-2020.
Сумка с меховым декором
Одним из самых популярных вариантов сумок на зиму 2019-2020 станут аксессуары с меховыми деталями. Однако стоит отметить, что носить их нужно очень дозировано и не утяжелять образ. Например, выберите сдержанный наряд, оставляя акцент на оригинальной сумке.
Фото: sumki.guru
Фото: vogue.ru
Фото: pinterest
Сумка на поясе
Также тенденции модных сумок зимы во многом повторяют осение тренды. Вот и поясные сумочки по-прежнему актуальны. Отметим, что они подойдут под любой образ.
Фото: instagram/alina_akilova
Фото: instagram/youinfashion_online
Фото: pinterest
Сумка-сундук
Сумка-сундук также станет одним из самых ярких приобретений в зимний период. Она очень практичная и вместительная. Кроме того, такая сумка идеально подойдет под любой образ — как вечерний, так и повседневный.
Фото: kloomba.com
Фото: mis.ua
Фото: m.efu.com.cn
Сумка-мешок
Модные эксперты советуют присмотреться и к сумкам-мешкам. Ведь их удобно носить как в руке, так и накинув на плечо. Также несмотря на свой небольшой размер, сумочки достаточно вместительные.
Фото: lady.tochka.net
Фото: lady.tochka.net
Фото: mis.ua
Мини-сумка
Мини-сумка не оставит равнодушным никого. Этот элемент вашего образа станет ярким акцентом и без сомнения обратит на себя внимание подружек.
Фото: wmj.ru/moda
Фото: beauty.ua
Фото: beauty.ua
Ранее OBOZREVATEL сделал подборку трендовой обуви на зиму 2019-2020.
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