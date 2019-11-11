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11 ноября • обновлено в 12:42
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Мода зима 2019-2020: названо топ-5 трендовых сумок

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Сумки — один из самых востребованных аксессуаров, популярность которого только набирает оборотов. С помощью правильно подобранного варианта можно легко освежить модный образ, а также привлечь внимание.

OBOZREVATEL подготовил подборку самых трендовых сумок на зиму 2019-2020.

Сумка с меховым декором

Одним из самых популярных вариантов сумок на зиму 2019-2020 станут аксессуары с меховыми деталями. Однако стоит отметить, что носить их нужно очень дозировано и не утяжелять образ. Например, выберите сдержанный наряд, оставляя акцент на оригинальной сумке.

Мода зима 2019-2020: названо топ-5 трендовых сумок

Фото: sumki.guru

Мода зима 2019-2020: названо топ-5 трендовых сумок

Фото: vogue.ru

Мода зима 2019-2020: названо топ-5 трендовых сумок

Фото: pinterest

Новости
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Сумка на поясе

Также тенденции модных сумок зимы во многом повторяют осение тренды. Вот и поясные сумочки по-прежнему актуальны. Отметим, что они подойдут под любой образ.

Мода зима 2019-2020: названо топ-5 трендовых сумок

Фото: instagram/alina_akilova

Мода зима 2019-2020: названо топ-5 трендовых сумок

Фото: instagram/youinfashion_online

Мода зима 2019-2020: названо топ-5 трендовых сумок

Фото: pinterest

Сумка-сундук

Сумка-сундук также станет одним из самых ярких приобретений в зимний период. Она очень практичная и вместительная. Кроме того, такая сумка идеально подойдет под любой образ — как вечерний, так и повседневный.

Мода зима 2019-2020: названо топ-5 трендовых сумок

Фото: kloomba.com

Мода зима 2019-2020: названо топ-5 трендовых сумок

Фото: mis.ua

Мода зима 2019-2020: названо топ-5 трендовых сумок

Фото: m.efu.com.cn

Сумка-мешок

Модные эксперты советуют присмотреться и к сумкам-мешкам. Ведь их удобно носить как в руке, так и накинув на плечо. Также несмотря на свой небольшой размер, сумочки достаточно вместительные.

Мода зима 2019-2020: названо топ-5 трендовых сумок

Фото: lady.tochka.net

Мода зима 2019-2020: названо топ-5 трендовых сумок

Фото: lady.tochka.net

Мода зима 2019-2020: названо топ-5 трендовых сумок

Фото: mis.ua

Мини-сумка

Мини-сумка не оставит равнодушным никого. Этот элемент вашего образа станет ярким акцентом и без сомнения обратит на себя внимание подружек.

Мода зима 2019-2020: названо топ-5 трендовых сумок

Фото: wmj.ru/moda

Мода зима 2019-2020: названо топ-5 трендовых сумок

Фото: beauty.ua

Мода зима 2019-2020: названо топ-5 трендовых сумок

Фото: beauty.ua

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку трендовой обуви на зиму 2019-2020.

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Мода
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