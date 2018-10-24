Мелания Трамп продемонстрировала идеальный осенний образ

Первая леди США Мелания Трамп выбрала идеальный осенний наряд для встречи школьников в Белом доме.

Супруга президента США принимала тридцать шестиклассников в помещении кинотеатра в правительственной резиденции. Об этом пишет ELLE.

Трамп выглядела лаконично и в то же время роскошно. Она надела жакет из мягкой кожи каштанового оттенка с поясом. Контрастные вставки из более темной замши сочетались с простыми темными джинсами.

Эту встречу первая леди организовала в рамках борьбы с травлей в американских школах. Она показала школьникам поучительный фильм "Чудо" с Джулией Робертс и Оуэном Уильямсом в главных ролях.

Кроме того, Мелания призвала детей быть добрее к людям и пресекать любые попытки травли.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известный американский рэпер T.I. снял оригинальный анонс для своего нового альбома Dime Trap, в котором также поучаствовал двойник первой леди США Мелании Трамп. Примечательно, что "Мелания" изображена в клипе голой.