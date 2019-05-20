Марина Порошенко vs Елена Зеленская: кто из первых леди одевается лучше

В понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Вместе с ним в здание Рады приехала его супруга.

Так, Елена стала официальной первой леди Украины. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть фото и проголосовать за самую стильную первую леди — Марину Порошенко или Елену Зеленскую (проголосовать можно ниже).

Марина Порошенко

Жену пятого президента Украины Петра Порошенко — Марину Порошенко — можно смело назвать идеальным сочетанием актуальной классики, элегантного smart casual и яркого украинского этно. Она всегда выглядит максимально нежно и естественно. Также ее не единожды журналисты называли самой элегантной и красивой первой леди за всю историю независимой Украины.

Марина Порошенко

Марина и Петр Порошенко

Марина Порошенко

Марина и Петр Порошенко Фото: facebook.com/petroporoshenko

Марина Порошенко в платье Виты Кин trendy.com

Новости Марина Порошенко дала совет Елене Зеленской

Елена Зеленская

Оценивая светские выходы новой первой леди Украины Елены Зеленской, можно отметить, что стиль ее одежды сдержанный, но не лишенный шика и элегантности. Она всегда выбирает трендовые направления, актуальные принты и расцветки.

Елена Зеленская Фото: pre-party.com

Елена и Владимир Зеленские Фото: facebook/mezhamovie

Елена и Владимир Зеленские Фото: официальная группа Зеленского в Instagram

Елена и Владимир Зеленские Фото: facebook/znaj.ua

Отметим, что на инаугурацию своего мужа Владимира Зеленского Елена выбрала белоснежный деловой костюм, который состоит из прямой юбки длины "миди" и летнего легкого варианта пиджака-кейпа. Свой образ она дополнила элегантной прической и скромным макияжем.

Новый президент и первая леди Украины Telegram-канал "Типичный Донецк"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президента впервые в истории Украины инаугурировали одновременно две женщины. К присяге Зеленского привели руководитель Конституционного Суда Наталья Шаптала и глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

На инаугурацию были приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича, которого приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны со стороны РФ.

На церемонию приехали президенты пяти стран. Это – глава Латвии Раймондс Вейонис, Литвы (Даля Грибаускайте), Эстонии (Керсти Кальюлайд), Грузии (Саломе Зурабишвили) и Венгрии (Янош Адер). Также поздравить Зеленского прибыл вице-президент Турции Фуат Октаем, премьер-министр Молдовы Павел Филип, глава парламента Азербайджана Октай Осадов и вице-премьеры Беларуси , Румынии, Словакии и Болгарии. США представлял министр энергетики Рик Перри , от Канады прилетел министр обороны Харджит Сингх Саджан, от Франции – министр по вопросам Европы . От Польши прибыл глава МИД Гжегож Схетына. Кроме них приехали еще 40 высокопоставленных иностранных гостей.

Петр Порошенко пожелал своему преемнику Владимиру Зеленскому успешного президентства.

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