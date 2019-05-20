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/Мода

Марина Порошенко vs Елена Зеленская: кто из первых леди одевается лучше

17.5тЧитать материал на украинском

В понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Вместе с ним в здание Рады приехала его супруга.

Так, Елена стала официальной первой леди Украины. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть фото и проголосовать за самую стильную первую леди — Марину Порошенко или Елену Зеленскую (проголосовать можно ниже).

Марина Порошенко

Жену пятого президента Украины Петра Порошенко — Марину Порошенко — можно смело назвать идеальным сочетанием актуальной классики, элегантного smart casual и яркого украинского этно. Она всегда выглядит максимально нежно и естественно. Также ее не единожды журналисты называли самой элегантной и красивой первой леди за всю историю независимой Украины.

Марина Порошенко vs Елена Зеленская: кто из первых леди одевается лучше

Марина Порошенко

Марина Порошенко vs Елена Зеленская: кто из первых леди одевается лучше

Марина и Петр Порошенко

Марина Порошенко vs Елена Зеленская: кто из первых леди одевается лучше

Марина Порошенко

Марина Порошенко vs Елена Зеленская: кто из первых леди одевается лучше

Марина и Петр Порошенко

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Марина Порошенко vs Елена Зеленская: кто из первых леди одевается лучше

Марина Порошенко в платье Виты Кин

trendy.com

Новости
Марина Порошенко дала совет Елене Зеленской

Елена Зеленская

Оценивая светские выходы новой первой леди Украины Елены Зеленской, можно отметить, что стиль ее одежды сдержанный, но не лишенный шика и элегантности. Она всегда выбирает трендовые направления, актуальные принты и расцветки.

Марина Порошенко vs Елена Зеленская: кто из первых леди одевается лучше

Елена Зеленская

Фото: pre-party.com

Марина Порошенко vs Елена Зеленская: кто из первых леди одевается лучше

Елена и Владимир Зеленские

Фото: facebook/mezhamovie

Марина Порошенко vs Елена Зеленская: кто из первых леди одевается лучше

Елена и Владимир Зеленские

Фото: официальная группа Зеленского в Instagram

Марина Порошенко vs Елена Зеленская: кто из первых леди одевается лучше

Елена и Владимир Зеленские

Фото: facebook/znaj.ua

Отметим, что на инаугурацию своего мужа Владимира Зеленского Елена выбрала белоснежный деловой костюм, который состоит из прямой юбки длины "миди" и летнего легкого варианта пиджака-кейпа. Свой образ она дополнила элегантной прической и скромным макияжем.

Марина Порошенко vs Елена Зеленская: кто из первых леди одевается лучше

Новый президент и первая леди Украины

Telegram-канал "Типичный Донецк"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президента впервые в истории Украины инаугурировали одновременно две женщины. К присяге Зеленского привели руководитель Конституционного Суда Наталья Шаптала и глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

  • На инаугурацию были приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича, которого приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны со стороны РФ.

  • На церемонию приехали президенты пяти стран. Это – глава Латвии Раймондс Вейонис, Литвы (Даля Грибаускайте), Эстонии (Керсти Кальюлайд), Грузии (Саломе Зурабишвили) и Венгрии (Янош Адер). Также поздравить Зеленского прибыл вице-президент Турции Фуат Октаем, премьер-министр Молдовы Павел Филип, глава парламента Азербайджана Октай Осадов и вице-премьеры Беларуси, Румынии, Словакии и Болгарии. США представлял министр энергетики Рик Перри, от Канады прилетел министр обороны Харджит Сингх Саджан, от Франции – министр по вопросам Европы. От Польши прибыл глава МИД Гжегож Схетына. Кроме них приехали еще 40 высокопоставленных иностранных гостей.

  • Петр Порошенко пожелал своему преемнику Владимиру Зеленскому успешного президентства.

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Автор
Show ObozShow Oboz
Персоны
Марина ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Сизов Моисей
Сизов Моисей
Лучше ни каких чем энти.Короче вся хрень прибыла.Это когда мусор в хате подметаешь и вся хрень в кучу собирается.
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
Ну бляааааа .... зеленская гопота :-)))) Иметь столько бабла и не иметь вкуса....Хотя....откуда у плебеев и клоунов вкус и понимание сочетания классики и стиля,одно лишь копирование гламурных журналов.Мозгов в реале НЕТ !. Не надо быть миллионером чтобы понимать "рассклад". Можно на себя напялить кучу брэндов и выглядеть как уёбок.А можно ,дружа с мозгами,создать себе суръёзный и авторитетный образ.Но надо иметь МОЗГИ,шоб не вестись на моду :-))))
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Грушенко Владимир
Грушенко Владимир
С президентами у нас как-то не задалось, но первые леди - отменные. Не поперло им с мужьями, хотя ЗЕ еще ничего себе . ))
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