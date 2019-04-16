Модный макияж 2019: топ-5 актуальных трендов

В 2019 году в моду входят новые тренды, не обошли они стороной и макияж.

Так, на смену подводке и матовым помадам, пришли тени и блеск для губ. А самый главным трендом стал эффект "мокрых" глаз. OBOZREVATEL предлагает посмотреть и на другие модные решения в макияже текущего года.

Тренд 1. Глянцевые губы

Глянец на губах — это один из модных трендов 2019 года. Если в вашем арсенале нет таких помад или блеска, стоит срочно обновить свою косметичку. Они обладают насыщенным цветом и придают губам влажный, сияющий эффект, при этом визуально делая их больше и объемнее.

Фото: mainstyles.ru

Фото: beauty.ua

novafashion.ru

Тренд 2. Классический nude

Нежный макияж в стиле nude остается актуальным, ведь естественность всегда в моде. Сочетайте матовые текстуры на глазах в коричневых (кофейных) оттенках и глянцевый эффект на губах.

Фото: womanhi.ru

Фото: womanhi.ru

Фото: womanhi.ru

Фото: womanhi.ru

Тренд 3. Влажный эффект на глазах

"Влажный" макияж для глаз популярен уже не один сезон и этим летом не сдает позиций. Достичь такого эффекта просто, если иметь под рукой так называемый лак для век. Его визажисты советуют наносить на тени яркого цвета, а их оттенок выбирать под одежду или аксессуары.

Фото: bhub.com.ua

Фото: bazaar.ru

Фото: visazhist.ru

Тренд 4. Глиттер

Глиттер — это must-have продукт в 2019 году, который способен преобразить любой макияж. Для того, чтобы сделать акцент на глазах, достаточно использовать жидкий глиттер. Нанесите его на все веко и дайте немного времени, чтобы он застыл. Для этого понадобится пару минут.

Фото: Beauty.ua

Фото: Beauty.ua

Фото: 1001sovety.ru

Тренд 5. Коралловый цвет в макияже

Живой коралл стал главным цветом этого года (по версии института Pantone). Поэтому стоит использовать теплый акцент в своем макияже. Лучше всего выделять что-то одно: губы или глаза.

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Фото: instagram/kyliejenner

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа самая модная прическа 2019 года.

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