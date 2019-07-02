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"Куда смотрят стилисты?" Новый образ Зеленской вызвал ажиотаж в сети

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Первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе с супругом, президентом Владимиром Зеленским прибыла с официальным визитом в Канаду, удивила сеть внешним видом.

Фото образа, который вызвал споры в комментариях, появились на ее официальной странице в Instagram.

"Прилетели в Канаду, завтрашний день обещает быть очень насыщенным интересными встречами и полезными делами, а сегодня немного времени на прогулку и ужин. Спокойной ночи, Канада и доброе утро, Украина", — написала первая леди.

"Куда смотрят стилисты?" Новый образ Зеленской вызвал ажиотаж в сети

Елена Зеленская

Фото: instagram/olenazelenska_official

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Зеленская прибыла в аэропорт Торонто в длинном черном платье и босоножках. Мнения по поводу ее наряда в сети разделились. Одни поклонники написали, что наряд Елены выглядит очень стильно.

"Куда смотрят стилисты?" Новый образ Зеленской вызвал ажиотаж в сети

Президента Украины Владимира Зеленского и его супругу встретили в Торонто

Фото: instagram/olenazelenska_official

"Куда смотрят стилисты?" Новый образ Зеленской вызвал ажиотаж в сети
"Куда смотрят стилисты?" Новый образ Зеленской вызвал ажиотаж в сети

А другие посоветовали ей сменить стилиста.

"Куда смотрят стилисты?" Новый образ Зеленской вызвал ажиотаж в сети
"Куда смотрят стилисты?" Новый образ Зеленской вызвал ажиотаж в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, после избрания Владимира Зеленского президентом Украины, его супруга постоянно находится под пристальным вниманием украинцев. Для поездки в Брюссель Зеленская выбрала необычный образ. Она отправилась в бежевом брючном костюме свободного кроя и кроссовках. Внешний вид первой леди вызвал ажиотаж.

Позже ее раскритиковали за наряд во время поездки к раненным военым в Брюсселе, где она была одета в свободную блузку и брюки. Во время посещения Франции Зеленская выбрала однотонный костюм с длинной юбкой, вызвав ажиотаж в сети.

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Персона
Елена Зеленская
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Комментарии на сайте не модерированы
Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Шо прицепились к девушке?Очень по-современному и так одеваются многие актрисы.Немецкие....
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