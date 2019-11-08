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8 ноября • обновлено в 17:47
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От Тины Кароль до Юлии Тимошенко: кто из украинских знаменитостей одевается в Louis Vuitton

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В четверг, 7 ноября, на 69-м году жизни скончался один из дизайнеров бренда Louis VuittonПатрик-Луи Виттон.

В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить, какие украинские знаменитости увлекаются работами французского модельера и модного дома Louis Vuitton.

Тина Кароль

Одним из самых частых клиентов бутиков Louis Vuitton является поп-певица Тина Кароль. В гардеробе звезды есть несколько платьев от легендарного бренда, которые она надевала на съемки "Голоса страны".

Тина Кароль

Тина Кароль

Фото: пресс-служба 1+1

Тина Кароль

Тина Кароль

Фото: пресс-служба 1+1

Тина Кароль

Тина Кароль

Фото: пресс-служба 1+1

Кроме того, певица часто появляется в туфлях от знаменитого дома моды.

Тина Кароль

Тина Кароль

Фото: instagram/tina_karol

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Alyosha

Певица Alyosha также любит вещи от Louis Vuitton. На премьеру фильма "50 оттенков свободы" в 2018 году она пришла в элегантном образе, дополнив его сумкой от легендарного бренда.

Alyosha и Тарас Тополя

Alyosha и Тарас Тополя

Фото: пресс-служба кинотеатра "Оскар"

Ольга Сумская

Знаменитая актриса Ольга Сумская тоже предпочитает брендовые аксессуары. Так, в октябре на показе фильма "Малефисента: Владычица тьмы" артистка появилась в трендовом наряде, который дополнила рюкзаком от Louis Vuitton.

Ольга Сумская с дочерьми

Ольга Сумская с дочерьми

Фото: пресс-служба кинотеатра "Оскар"

Екатерина Бужинская

В свою очередь, певица Екатерина Бужинская отдает предпочтение не аксессуарам, а брендовым вещам. Она снялась в эффектной фотосессии в плаще от французского дома моды.

Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская

Фото: instagram/buzhynska

Юлия Тимошенко

Однако всех модниц украинского шоу-бизнеса с легкостью может превзойти лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Платья, пиджаки, сумки от Louis Vuitton — чего только не найти в гардеробе политика.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Фото: Украинская правда

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Фото: УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Франции скончался легендарный модельер Карл Лагерфельд, который был креативным директором модного дома Chanel.

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Персоны
Тина Кароль Алеша (Alosha) Ольга Сумская Екатерина Бужинская Юлия Тимошенко
Место
Украина
Тег
Мода
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