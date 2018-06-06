Кейт Спейд: чем прославилась покойная "королева аксессуаров"

Кейт Спейд - основательница бренда аксессуаров Kate Spade, которая покончила с собой, считалась одной из самых ярких американских женщин-дизайнеров начала 1990-х.

Бренд появился в 1993 году. Тогда еще дизайнер по имени Кейт Броснахан стала продавать аксессуары собственного производства. Оригинальные и яркие вещи покорили сердца женщин всех возрастов.

Небывалый ажиотаж вокруг бренда привел к тому, что через год пришлось увеличить количество выпускаемых товаров в три раза. А в 1996 году был открыт первый фирменный магазин Kate Spade.

Брендовые вещи данной марки идеально подойдут тем, кто хочет добавить красок в свой повседневный образ, сделать его более ярким и запоминающимся. Кейт с удовольствием использует сочные цвета, броские оттенки, необычные сочетания орнаментов. Такая смелость в дизайне привлекает модных и современных людей, которые не бояться привлечь внимание и выделиться из толпы.

Основным направлением работы Кейт Спейд являлись сумки. Каждая новая модель получает имя, что свидетельствует о трепетном отношении дизайнера к своим творениям. Не случайно в конце 90-х создательница фирмы была провозглашена "Лучшим дизайнером аксессуаров". Сама Кейт Спейд утверждала, что вся ее продукция создана для настоящих романтиков, так как помогает выразить себя без оглядки на моду.

В 2017 году Спейд продала свой бренд компании Coach за 2,4 млрд долларов. Бренд Kate Spade New York насчитывает 140 магазинов розничной торговли и торговых точек в США и более 175 магазинов по всему миру.

Как писал OBOZREVATEL, Кейт Спейд была найдена мертвой в Нью-Йорке. В полиции рассказали, что 55-летняя Спейд оставила прощальную записку, из-за чего предполагается, что она покончила с собой.