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Кейт Спейд: чем прославилась покойная "королева аксессуаров"

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Кейт Спейд - основательница бренда аксессуаров Kate Spade, которая покончила с собой, считалась одной из самых ярких американских женщин-дизайнеров начала 1990-х.

Бренд появился в 1993 году. Тогда еще дизайнер по имени Кейт Броснахан стала продавать аксессуары собственного производства. Оригинальные и яркие вещи покорили сердца женщин всех возрастов.

remembering the afternoon we discovered a secret rooftop garden with cocktails… #tbt show us one of your favorite kate spade new york items in a photo and tell us about the memory it created or adventure it inspired. post it with #katespade25 and #contestentry and you’ll be entered for the chance to win a sam bag! the fancy details: *no purchase necessary. legal residents of the us 18 years or older. 3 people who share the most creative and inspiring #katespade25 story each month between may and december 2018 will be selected as winners. each winner will receive a sam bag. odds of winning depend on the number, nature and quality of eligible entries received. ends 12/15/2018. for official rules, method(s) of entry and complete details, visit https://www.katespade.com/ugc-terms-and-conditions/. void where prohibited.

Допис, поширений kate spade new york (@katespadeny)

a little peek at what's in our shops. (it's springy and preppy and delightful, fyi.)

Допис, поширений kate spade new york (@katespadeny)

Небывалый ажиотаж вокруг бренда привел к тому, что через год пришлось увеличить количество выпускаемых товаров в три раза. А в 1996 году был открыт первый фирменный магазин Kate Spade.

Брендовые вещи данной марки идеально подойдут тем, кто хочет добавить красок в свой повседневный образ, сделать его более ярким и запоминающимся. Кейт с удовольствием использует сочные цвета, броские оттенки, необычные сочетания орнаментов. Такая смелость в дизайне привлекает модных и современных людей, которые не бояться привлечь внимание и выделиться из толпы.

a garden of florals at #bloombloom (and in our latest collection!)

Допис, поширений kate spade new york (@katespadeny)

Основным направлением работы Кейт Спейд являлись сумки. Каждая новая модель получает имя, что свидетельствует о трепетном отношении дизайнера к своим творениям. Не случайно в конце 90-х создательница фирмы была провозглашена "Лучшим дизайнером аксессуаров". Сама Кейт Спейд утверждала, что вся ее продукция создана для настоящих романтиков, так как помогает выразить себя без оглядки на моду.

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В 2017 году Спейд продала свой бренд компании Coach за 2,4 млрд долларов. Бренд Kate Spade New York насчитывает 140 магазинов розничной торговли и торговых точек в США и более 175 магазинов по всему миру.

Как писал OBOZREVATEL, Кейт Спейд была найдена мертвой в Нью-Йорке. В полиции рассказали, что 55-летняя Спейд оставила прощальную записку, из-за чего предполагается, что она покончила с собой.

Место
США
Объект
Мода
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