Какую обувь носили в СССР: фото популярных моделей

В СССР было много крупных обувных фабрик, которые выпускали миллионы пар обуви в год. Однако, несмотря на это, обувь в стране не отличалась особым разнообразием.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, какая обувь была популярна среди жителей Советского Союза.

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До 30-х годов изготовлением обуви занимались лишь небольшие мастерские, однако уже тогда в крупных городах начали появляться заводы, где использовалось импортное оборудование. Особого различия между женскими и мужскими ботинками не было, не считая размеров.

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В 30-е годы завод "Красный треугольник" выпускает очень популярные в то время мужские, женские, детские галоши с отделением для каблука или с кнопочками сбоку.

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В 50-е годы среди обуви для женщин в тренде был широкий, устойчивый, средний каблук – 7 см. Кроме того, тогде же появляются высокие ботиночки с оторочкой каракулем, туфли на высоком каблуке, а позже можно было встретить даже шпильку.

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Примечательно, что в основном обувь делали из натуральной кожи, прошивали крепкими ниткам, она имела качественную строчку и отделку.

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В 60-х в моду вошли босоножки на высокой платформе, которые не продавались в магазинах и не выпускались советской промышленностью. Модницы тратили от 40 рублей, чтобы выкупить желанную пару босоножек.

Вскоре женщины перешли на сабо, а также нестандартные ботинки контрастных цветов из лака и замши. Среди женщин были популярны изящные туфли на шпильках.

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В 70-е в моду вошли итальянские сапожки с длинным, по колено, голенищем. Импортную обувь "доставали" или покупали по блату, переплачивая вдвое, а то и втрое. Кроме того, в очереди за сапогами женщины могли провести весь день.

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Что касается детской обуви, то советские дети из года в год носили одинаковые сандалии.

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В преддверии Олимпиады один из советских комбинатов по лицензии adidas начал выпуск кроссовок, которые приобрели сумашедшую популярность среди жителей.

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Также многие тогда носили кеды, которые были доступны в любом спортивном магазине. Правда, главным недостатками такой обуви являлось отсутствие рельефа колодки и толстая, плоская, тяжелая резиновая подошва, не способная к амортизации в сочетании с легким верхом из ткани.

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В 90-е годы популярность приобрела обувь "саламандра" – она считалась показателем престижа, успеха и благополучия.

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Пользовались популярностью и сапоги из болоньи. Обеспеченным людям они доставались по блату, а менее обеспеченные могли приобрести их в комиссионках.

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