Какие летние вещи не стоит надевать на работу: названо топ-7

Названы летние вещи, которые не стоит надевать на работу.

Эксперты моды издания Independent назвали семь летних вещей, которые, согласно правилам этикета, не стоит надевать на работу в офис.

На первом месте в списке оказались мужские шорты. В них работник не будет вызывать доверия и будет выглядеть непрофессионально, пишет издание.

"Второе место заняли шлепанцы. Во время ходьбы они издают звук, который будет раздражать всех коллег. Такая обувь вышла из моды и способна испортить любой образ. Вместо шлепанцев женщинам лучше отдать предпочтение сандалиям, а мужчинам – приходить на работу в туфлях", – посоветовали стилисты.

Шлепанцы могут испортить образ офисного работника Люкс ФМ

Майки без рукавов заняли третье место. Фэшн-эксперты порекомендовали заменить эту вещь тонкими льняными рубашками. На четвертом месте оказались топы с открытой спиной. Также в список попали похожи на ночные рубашки платья-комбинации, кроп-топы и белые обтягивающие джинсы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось о том, как грамотно совместить летнюю коллекцию с осенним гардеробом, и какие вещи не откладывать на верхнюю полку в шкафу,