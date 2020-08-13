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Какие летние вещи не стоит надевать на работу: названо топ-7

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Мода
1,4 т.
Названы летние вещи, которые не стоит надевать на работу

Названы летние вещи, которые не стоит надевать на работу.

Эксперты моды издания Independent назвали семь летних вещей, которые, согласно правилам этикета, не стоит надевать на работу в офис.

На первом месте в списке оказались мужские шорты. В них работник не будет вызывать доверия и будет выглядеть непрофессионально, пишет издание.

"Второе место заняли шлепанцы. Во время ходьбы они издают звук, который будет раздражать всех коллег. Такая обувь вышла из моды и способна испортить любой образ. Вместо шлепанцев женщинам лучше отдать предпочтение сандалиям, а мужчинам – приходить на работу в туфлях", – посоветовали стилисты.

Шлепанцы могут испортить образ офисного работника

Шлепанцы могут испортить образ офисного работника Люкс ФМ

Майки без рукавов заняли третье место. Фэшн-эксперты порекомендовали заменить эту вещь тонкими льняными рубашками. На четвертом месте оказались топы с открытой спиной. Также в список попали похожи на ночные рубашки платья-комбинации, кроп-топы и белые обтягивающие джинсы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось о том, как грамотно совместить летнюю коллекцию с осенним гардеробом, и какие вещи не откладывать на верхнюю полку в шкафу,

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