Какие летние вещи будут модные осенью 2020: названы главные тренды

Наступил последний месяц лета, и уже вскоре девушки начнут готовиться к осеннему гардеробу. Однако новое время года не означает, что нужно отказываться от любимых летний вещей, которые стали трендом 2020.

О том, как грамотно совместить летнюю коллекцию с осенним гардеробом, и какие вещи не откладывать на верхнюю полку в шкафу, пишет издание Cosmopolitan.

Боди

Летом его можно носить с джинсами, юбками и экстремальным мини. А осенью – с такими же вещами, накинув сверху косуху или тренч.

Боди будет модным осенью 2020 Instagram @racheloveee

Платье-комбинация

Осенью 2020 года можно носить такое платье, накинув сверху оверсайз-жакет или кардиган и заменив босоножки стильными туфлями.

Платье-комбинация Instagram @tamaramory

Кроп-топ

С его помощью можно создать массу стильных многослойных образов, сочетая кроп-топ с блузами или рубашками.

Кроп-топ можно совместить с рубашкой Instagram @sabinasocol

Рубашка из плотной ткани

Осенью 2020 года она станет отличной альтернативой джинсовке и сделает лук теплее.

Рубашка из плотной ткани будет модной осенью 2020 Instagram @wethepeoplestyle

Топ-корсет

Оригинальный способ носить его осенью 2020 года – одевать поверх оверсайз-рубашки, создавая красивый силуэт.

Топ-корсет лучше одевать поверх оверсайз-рубашки Instagram @matildadjerf

Тонкий кардиган

Платье стоит носить на голое тело, сочетая с брюками и юбками. Или же брать за основу стильных многослойных образов. Но не надевайте топ под кардиган, а наоборот – надевайте поверх него куртку из денима или стильный оверсайз-жакет.

Тонкий кардиган Instagram @annawinck

Топ/платье в тонкий рубчик

Такой топ или платье – отличная база для модных осенних экспериментов, которые можно использовать для любого образа.

Топ в тонкий рубчик Instagram @juliesfi

Как сообщал OBOZREVATEL, корректирующее белье с завышенной талией стало трендом среди звезд. Так, поклонницами такого белья стали, в частности, актриса Холли Уиллоби, певица Луиз Реднапп, ведущая Сайра Хан, писательница Софи Хинчлифф и другие.