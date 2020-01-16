Главная Новости
16 января • обновлено в 17:40
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Какие джинси визуально стройнят: топ-3 трендовых модели

421
Читать материал на украинском

Правильный выбор джинсов поможет вам выглядеть еще стройнее. Существует несколько фасонов, которые позволяют скорректировать фигуру и визуально исправить проблемные зоны.

OBOZREVATEL предлагает подборку из топ-3 трендовых моделей, которые обязательно нужно включить в свой базовый гардероб.

Джинсы с высокой посадкой

Джинсы с высокой посадкой благодаря своему крою утягивают живот и создают эффект бесконечных ног. Если выбрать такие в темных тонах, то ноги будут казаться еще и более изящными.

Какие джинси визуально стройнят: топ-3 трендовых модели

Фото: magimoda.com

Какие джинси визуально стройнят: топ-3 трендовых модели

Фото: magimoda.com

Какие джинси визуально стройнят: топ-3 трендовых модели

Фото: pinterest.com

Новости
Не носите это! Топ-4 модных ошибки, которые выдают в вас провинциалку

Расклешенные джинсы

Такой фасон джинсов стал классикой, хоть и пользуется он популярностью у небольшого количества женщин, а зря! В расклешенных моделях ноги также всегда кажутся стройнее и длиннее, особенно в сочетании с обувью на каблуках.

Какие джинси визуально стройнят: топ-3 трендовых модели

Фото: izuminki.com

Какие джинси визуально стройнят: топ-3 трендовых модели

Фото: izuminki.com

Какие джинси визуально стройнят: топ-3 трендовых модели

Фото: izuminki.com

Mom’s джинсы

Mom’s — это джинсы свободного кроя с высокой посадкой. Благодаря именно этим двум факторам они украшают девушек с любым типом фигуры. Главное, правильно подобрать модель — они должны казаться великоватыми на вид.

Какие джинси визуально стройнят: топ-3 трендовых модели

Фото: edinstvennaya.ua

Какие джинси визуально стройнят: топ-3 трендовых модели

Фото: shafa.ua

Какие джинси визуально стройнят: топ-3 трендовых модели

Фото: newsmir.info

Ранее OBOZREVATEL сообщил, от какой верхней одежды нужно избавиться зимой, поскольку это не модно.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Кристина Долматова
Теги
Стиль Мода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги