Какие джинси визуально стройнят: топ-3 трендовых модели

Правильный выбор джинсов поможет вам выглядеть еще стройнее. Существует несколько фасонов, которые позволяют скорректировать фигуру и визуально исправить проблемные зоны.

OBOZREVATEL предлагает подборку из топ-3 трендовых моделей, которые обязательно нужно включить в свой базовый гардероб.

Джинсы с высокой посадкой

Джинсы с высокой посадкой благодаря своему крою утягивают живот и создают эффект бесконечных ног. Если выбрать такие в темных тонах, то ноги будут казаться еще и более изящными.

Фото: magimoda.com

Фото: magimoda.com

Фото: pinterest.com

Расклешенные джинсы

Такой фасон джинсов стал классикой, хоть и пользуется он популярностью у небольшого количества женщин, а зря! В расклешенных моделях ноги также всегда кажутся стройнее и длиннее, особенно в сочетании с обувью на каблуках.

Фото: izuminki.com

Фото: izuminki.com

Фото: izuminki.com

Mom’s джинсы

Mom’s — это джинсы свободного кроя с высокой посадкой. Благодаря именно этим двум факторам они украшают девушек с любым типом фигуры. Главное, правильно подобрать модель — они должны казаться великоватыми на вид.

Фото: edinstvennaya.ua

Фото: shafa.ua

Фото: newsmir.info

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