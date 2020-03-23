Как выглядеть стильно весной: названы самые модные сумки сезона

Базовый гардероб – это не только одежда, но и аксессуары, которые являются неотъемлемой частью стиля.
О модных варианты сумок на весну 2020 пишет Cosmopolitan.
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Ягодный сезон
Компактная сумка насыщенного цвета станет красивым завершением образа в нейтральных оттенках.
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Белый и фактурный
Простая форма в сочетании с интересной фактурой – это именно то, что нужно на каждый день.
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Пора цветения
Цветочный принт может выглядеть одновременно изящно и грубо.
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Темный режим
Черный цвет – это всегда удачная идея. Эта "модная классика" красиво сочетаться с любыми элементами твоей одежды.
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