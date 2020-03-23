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23 марта • обновлено в 19:43
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Как выглядеть стильно весной: названы самые модные сумки сезона

1.4т
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Базовый гардероб – это не только одежда, но и аксессуары, которые являются неотъемлемой частью стиля.

О модных варианты сумок на весну 2020 пишет Cosmopolitan.

Как выглядеть стильно весной: названы самые модные сумки сезона

pexels.com

Ягодный сезон

Компактная сумка насыщенного цвета станет красивым завершением образа в нейтральных оттенках.

Как выглядеть стильно весной: названы самые модные сумки сезона

pexels.com

Белый и фактурный

Простая форма в сочетании с интересной фактурой – это именно то, что нужно на каждый день.

Как выглядеть стильно весной: названы самые модные сумки сезона

pexels.com

Пора цветения

Цветочный принт может выглядеть одновременно изящно и грубо.

Как выглядеть стильно весной: названы самые модные сумки сезона

pexels.com

Темный режим

Черный цвет – это всегда удачная идея. Эта "модная классика" красиво сочетаться с любыми элементами твоей одежды.

Как выглядеть стильно весной: названы самые модные сумки сезона

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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Виня Ксения
Виня Ксения
Сомневаюсь, что этой весной эти сумки пригодятся.
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