Как выглядеть стильно весной: названы самые модные сумки сезона

Базовый гардероб – это не только одежда, но и аксессуары, которые являются неотъемлемой частью стиля.

О модных варианты сумок на весну 2020 пишет Cosmopolitan.

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Ягодный сезон

Компактная сумка насыщенного цвета станет красивым завершением образа в нейтральных оттенках.

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Белый и фактурный

Простая форма в сочетании с интересной фактурой – это именно то, что нужно на каждый день.

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Пора цветения

Цветочный принт может выглядеть одновременно изящно и грубо.

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Темный режим

Черный цвет – это всегда удачная идея. Эта "модная классика" красиво сочетаться с любыми элементами твоей одежды.

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