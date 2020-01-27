Как выглядеть стильно и дорого без лишних затрат: топ-5 хитростей

Чтобы выглядеть дорого и стильно, не обязательно тратить огромное количество средств. Добиться желанного результата можно гораздо проще.
О топ-5 приемах как всегда выглядеть непревзойденно – рассказал "Рамблер".
Носите сумочку в руках
Такой способ носить аксессуар не портит осанку, делая походку грациозной. Кроме того, эксперты по языку тела уверены: сумочка в руках громко заявляет о том, что вы личность, знающая себе цену.
Фото: rozetka.com.ua
Заправляйте одежду
Заправленная рубашка или футболка придают образу собранности и строгости. Это простой способ выглядеть богато без лишних затрат!
Фото: cosmo.ru
Дополняйте образ аксессуарами
Также не стоит забывать и об украшениях, ведь зачастую они могут преобразить даже самый скучный и серый базовый наряд. А также, к примеру, такой аксессуар как часы, может подчеркнуть статус.
Фото: liveinternet.ru
Надевайте кожаные перчатки
Кожаные перчатки способны сделать красивый акцент и утеплить ваши ручки в прохладное время года. Кроме того, такой элемент гардероба выглядит очень элегантно и женственно в сочетании с пальто или шубой.
Фото: ivona.bigmir.net
Сочетайте платок и солнечные очки
По умолчанию сочетание платка и солнечных очков ассоциируется с французским шиком и английской аристократичностью. В наступающем сезоне такой ансамбль на пике популярности.
Фото: tu-baginya.ru
Ранее OBOZREVATEL рассказал о топ-3 "маст хэв" элементах гардероба зимы 2020.
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