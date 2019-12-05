"Как Волочкова": образ дочери Пугачевой озадачил поклонников

Дочь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте вызвала ажиотаж новым образом.
Соответствующие фотографии на своей странице в Instagram обнародовал Игорь Николаев, анонсировав выход программы с участием артисток.
"Не пропустите удивительные истории о фильмах с участием Аллы Пугачевой, ее песен и ее голоса! Это трогательно до слез! На фото: рядом с Аллой Пугачевой – легендарный Режиссер фильма "Женщина, которая поёт" Александр Орлов и Алла Будницкая, режиссёр фильма "Тот самый концерт", – подписал Николаев.
Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и Игорь Николаев
instagram/igor_nikolaev_music
В частности, Орбакайте пришла в студию в стильном белом пиджаке с красным рисунком, джинсах, а образ дополнила конским хвостом. Дочь Пугачевой в сети сравнили с балериной Анастасией Волочковой.
"Кристина, как Волочкова с хвостом конским", "Класс", "Как не крути, но Алле Борисовне не 70 лет", – отреагировали поклонники.
Алла Пугачева в центре
instagram/igor_nikolaev_music
Кристина Орбакайте (стиль)
instagram/igor_nikolaev_music
Кристина Орбакайте в белом пиджаке
instagram/igor_nikolaev_music
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Пугачева и Орбакайте вызвали ажиотаж в сети совместным фото. Пользователи отметили, что мама и дочь очень похожи.
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