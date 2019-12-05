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5 декабря • обновлено в 19:36
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"Как Волочкова": образ дочери Пугачевой озадачил поклонников

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Дочь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте вызвала ажиотаж новым образом.

Соответствующие фотографии на своей странице в Instagram обнародовал Игорь Николаев, анонсировав выход программы с участием артисток.

"Не пропустите удивительные истории о фильмах с участием Аллы Пугачевой, ее песен и ее голоса! Это трогательно до слез! На фото: рядом с Аллой Пугачевой – легендарный Режиссер фильма "Женщина, которая поёт" Александр Орлов и Алла Будницкая, режиссёр фильма "Тот самый концерт", – подписал Николаев.

Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и Игорь Николаев

Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и Игорь Николаев

instagram/igor_nikolaev_music

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В частности, Орбакайте пришла в студию в стильном белом пиджаке с красным рисунком, джинсах, а образ дополнила конским хвостом. Дочь Пугачевой в сети сравнили с балериной Анастасией Волочковой.

"Кристина, как Волочкова с хвостом конским", "Класс", "Как не крути, но Алле Борисовне не 70 лет", – отреагировали поклонники.

Алла Пугачева в центре

Алла Пугачева в центре

instagram/igor_nikolaev_music

Кристина Орбакайте (стиль)

Кристина Орбакайте (стиль)

instagram/igor_nikolaev_music

Кристина Орбакайте в белом пиджаке

Кристина Орбакайте в белом пиджаке

instagram/igor_nikolaev_music

"Как Волочкова": образ дочери Пугачевой озадачил поклонников
"Как Волочкова": образ дочери Пугачевой озадачил поклонников
"Как Волочкова": образ дочери Пугачевой озадачил поклонников

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Пугачева и Орбакайте вызвали ажиотаж в сети совместным фото. Пользователи отметили, что мама и дочь очень похожи.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персоны
Алла Пугачева Кристина Орбакайте
Теги
фотографии Мода фотосессия шоу-бизнес
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