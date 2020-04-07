Украинская супермодель и ведущая реалити "Топ-модель по-украински" на Новом канале Алла Костромичева является одной из наиболее узнаваемых в мире. Эксклюзивно с изданием OBOZREVATEL она поделилась полезными советами, которые помогут каждой девушке одеваться стильно.

Алла Костромичева за годы успешной карьеры покорила мировые подиумы, появлялась на обложках самых популярных глянцевых журналов и сотрудничал с такими брендами как Givenchy, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen. Кому, как не ей все знать о стиле и можных лайфхаках?

Алла Костромичева Instagram @alla

Следите за трендами и антитрендами

Так как в последнее время мир все больше захватывает fast fashion, тренды очень быстро превращаются в антитренды.

Fast fashion — это такое явление, когда на вещь, представленную на Неделе моды, тут же сделали кучу подделок, — объяснила ведущая Нового канала. — Все дело в том, что дому моды необходимо несколько месяцев, чтобы отшить свои коллекции на продажу, поэтому весенние вещи и презентуют зимой. А масс-маркет этим пользуется и начинает продавать некачественную подделку брендовой вещи, превращая ее в безвкусицу.

Будьте лаконичны и не покупайте ненужных вещей

Выбирайте понятную одежду. Для вдохновения подпишитесь на аккаунты, стиль которых вам нравится. Покупайте меньше вещей, но более вдумчиво. Старайтесь брать только ту одежду, которая дополнит уже имеющийся у вас комплект. Не надо покупать футболку или реглан только из-за того, что на них действует скидка.

Алла Костромичева Instagram @alla

Планируйте и фотографируйте look’и

Воспользуйтесь карантином: вытащите все летние вещи из шкафа и комбинируйте их. Вы удивитесь, сколько у вас одежды, и остановите себя от лишних покупок. Сделайте привычкой фотографировать look’и: пусть сначала вы и потратите полдня, чтобы все перемерять, зато потом в любой момент откроете фотоальбом и быстро подберете образ для выхода в свет.

Комбинируйте вещи

Из одной и той же одежды можно создать летний/осенний/зимний варианты. Все дело в деталях. Поменяйте туфли на сапожки, а кардиган — на пальто, и у вас готов абсолютно новый look.

Также Алла подчеркнула, что "стильно" и "модно" — разные разные понятия.

"У вас не обязательно должны быть все тренды из последних коллекций, важно иметь свои, особенные вещи, которые идеально подходят именно вам".

Алла Костромичева Instagram @alla

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как правильно одеваться, чтобы выглядеть на несколько лет моложе.

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