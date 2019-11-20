Как девочка: жена Зеленского поразила стильным образом на встрече со школьниками

Первая леди Украины Елена Зеленская произвела впечатление на граждан страны стильным нарядом.

Супруга президента Владимира Зеленского выглядела утонченно и элегантно во время Всеукраинского форума Национального совета детей и молодежи "Украина растет вместе со мной", где она обсудила с лидерами школьного самоуправления качество питания в учебных заведениях.

Елена Зеленская в свитере Фото: president.gov.ua

"Наши дети питаются вне дома пять дней в неделю в течение всего учебного года, а это – девять месяцев. И если это (еда) некачественно и не вызывает аппетита, дети фактически остаются голодными. Неудивительно, что головная боль большинства украинских родителей – это заболевание желудка у детей. Мы уже начали движение по воплощению нашей инициативы. Министерство здравоохранения внесло изменения в устаревшие нормативы школьного питания. Это первый и очень важный шаг", – отметила Зеленская.

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Для мероприятия первая леди выбрала классические черные брюки, дополнив туфлями в тон, что визуально удлинило ноги. Образ дополнил коричневый свитер, рукава которого супруга президента закатала на три четверти.

Елена Зеленская - стильный выход Фото: president.gov.ua

Что примечательно, Зеленская выглядела так молодо, что рядом с детьми можно было подумать, будто она их сверстница.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно первая леди Украины появилась на обложке декабрьского выпуска украинского Vogue. В сети позже показали уникальные кадры со съемок.

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