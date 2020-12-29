Как 2020-й изменил мир моды: тренд на маски, домашние фотосессии и пустые обложки глянца

Мировым брендам, глянцевым журналам, а также супермоделям пришлось преодолеть немало преград, чтобы приспособиться к реалиям 2020 года.

Человечество на продолжительное время осталось дома. Все остановилось, закрылись бутики, а редактора глянца, дизайнеры, модельеры и даже модели были вынуждены работать удаленно. OBOZREVATEL узнал, что происходило в 2020 году в fashion-индустрии и какие изменения коснулись работы известных брендов.

Маски, антисептики и одежда для медперсонала

Такие известные марки как Zara, Christian Dior, Louis Vuitton и украинский бренд Bevza не могли оставаться в стороне разгорающейся пандемии в мире. Они бросили силы на изготовление самых необходимых вещей: Zara начала выпускать медицинские маски, халаты, перчатки и шапки для Испании, а Bevza открыла изготовление защитных костюмов для украинских врачей, которые находятся в первой группе риска заражения коронавирусом.

Модные дома Christian Dior и Louis Vuitton переоборудовали собственные помещения для выпуска антисептиков.

Модные показы без зрителей

Недели моды и известные показы в год пандемии претерпели значительных изменений. Так, в Японии отменили важное событие в мире моды Rakuten Fashion Week, Gucci, Prada и Versace отказались от шоу Cruise 2021, а итальянский бренд Giorgio Armani провел показ в пустом зале.

Уже спустя полгода после начала пандемии дизайнеры и кутюрье решились на проведение мероприятий с моделями и гостями, но с ограничениями. Так, в сентябре состоялись Недели моды в Лондоне, Милане и Париже с полупустыми залами.

Одним из главных атрибутов новых модных коллекций стала маска. Дизайнеры представили свои трендовые аксессуары для лица со стразами, драгоценными камнями и бахромой, под цвет одежды и с необычными принтами.

Глянцевые журналы без моделей

Всемирно известные журналы Elle, Vogue и другие в 2020 году выпускали тематические номера, посвященные коронавирусу. На обложках позировали врачи в медицинских костюмах, а не звезды и модели. А главными статьями были комментарии о жестких буднях медработников.

Vogue Italia сделали один выпуск с белой обложкой в расчете на то, что белый цвет скажет значительно больше, чем любые слова.

Онлайн-фотосессии моделей

Знаменитые американские сестры-модели Белла и Джиджи Хадид продолжительное время находились на карантине у себя дома. Из-за этого им пришлось участвовать в фотосессиях удаленно. Позже домашние фотокарточки опубликовало издание Vogue.

Как сообщал OBOZREVATEL, обнародован список предметов, которые описывают моду 2020 года.