Из изгоя в икону стиля: невероятная история темнокожей Барби покорила сеть

Австралийская модель Даки Тот из Южного Судана обрела известность благодаря кукольной внешности: модель прозвали Барби и сделали изгоем, но она выстояла и триумфально вернулась на подиум.

Историю модель публикует "Лайф".

Даки Тот 21 год. В 2013 году она участвовала в реалити-шоу Australia's Next Top Model. Темнокожая модель завоевала популярность, однако вместе с этим на нее обрушился поток расистских оскорблений.

Даки Тот, Instagram

В 2014 году в собственной квартире после затяжной депрессии повесилась близкая подруга и наставница Даки - 47-летняя телеведущая Шарлотта Доусон.

Даки Тот, Instagram

Юная модель, не выдержав сильного напряжения, покинула мир моды.

Даки Тот, Instagram

Даки Тот, Instagram

Спустя 2 года она переехала в Нью-йорк и снова вернулась на подиум, заявив, что трагедия перевернула ее мир и заставила собраться с силами.

Даки Тот, Instagram

Девушка стала иконой стиля. У нее более 700 тысяч подписчиков в Instagram.

Даки Тот, Instagram

Даки Тот, Instagram

Даки Тот, Instagram

Как сообщал "Обозреватель", украинскую модель раскритиковали за излишнюю худобу.