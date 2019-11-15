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15 ноября • обновлено в 19:10
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Грязная голова и непослушная челка: модные прически сезона 2019-2020

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Стилисты на модных показах продемонстрировали неожиданные тренды причесок в этом сезоне, а звезды уже начали вовсю ими пользоваться.

На подиумах можно было увидеть и грязную голову, и "зализанные" волосы, и даже непослушные челки. OBOZREVATEL предлагает узнать, какие укладки в тренде.

Модные укладки сезона 2019-2020

Грязные волосы

Анастасия Ивлеева / Ирина Шейк

Анастасия Ивлеева / Ирина Шейк

Как бы неожиданно это не звучало, но выходить из дома с "немытой" головой теперь модно. Хотя, этот стилистический прием все же достигается не путем отсутствия необходимой гигиенической процедуры. Стилисты наносят специальные гели и другие средства для того, чтобы волосы у корней держались вместе. Ведущая шоу "Орел и Решка. Перезагрузка" Анастасия Ивлеева уже опробовала на себе этот тренд в новой фотосессии. Выглядит стильно, хоть и очень смело.

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Зализанные волосы

Белла Хадид / показ KATERINA KVIT

Белла Хадид / показ KATERINA KVIT

В принципе, эта тенденция уже давно перестала быть новой, но "всплывает" на показах не так часто. В этом году подобная прическа примелькалась как на зарубежных показах, так и на украинских. Это удобный вариант для тех, кто не любит волосы на лице, особенно, из-за ветра. Более того, если правильно подобрать одежду, образ получается изысканным. К слову, с такой прической для французского Vogue снялась Белла Хадид.

Непослушная челка

Даша Астафьева / Chloé

Даша Астафьева / Chloé

Еще одной фишкой сезона, которая поможет сделать прическу "праздничной", является кудрявая челка. Это – настоящее спасение для тех, кто не успевает дойти в салон, чтобы срезать отросшие локоны, которые лезут в глаза. Украинская певица Даша Астафьева в одной из своих фотосессий снималась с прической в стиле "афро", которую украшала именно такая челка.

Ретроволна

Даша Астафьева / Fendi

Даша Астафьева / Fendi

Еще один модный тренд. Такая прическа украсит любой образ на вечеринке или официальном мероприятии. Уложить волосы таким образом – не самое простое занятия, зато результат стоит любых мучений. Астафьева доказала это на одном из официальных выходов.

Косая челка

Моника Беллуччи / коллекция Katerina Kvit

Моника Беллуччи / коллекция Katerina Kvit

И снова вернулась в моду косая челка, которую можно было увидеть на каждой второй девушке в 00-х годах. Стильное решение для тех, кому надоело обычное обрамление лица, или, если не хочется накручивать локоны. Красавица Моника Беллуччи, которая недавно сменила прическу, доказала, что эта челка еще и делает лицо моложе.

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку из топ-5 лучших причесок на зиму 2019-2020, которая позволит модницам быть в тренде.

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Персоны
Даша Астафьева Белла Хадид Моника Беллуччи Анастасия Ивлеева Ирина Шейк
Теги
Мода прическа
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