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Виктория Гресь
Виктория Гресь
ДизайнерВсе статьи автора

Французский рынок антиквариата без бирок

За много лет моей профессиональной работы, к имени Виктория Гресь пишущая братия крепко приклеила термин "винтаж". Штамп дело наживное, и причина этому одна - леность ума. А предыстория такова: начиная с середины 90-х я старалась объяснить влияние культурологии и материальной истории на профессию дизайнера и много об этом говорила в своих интервью, и, как водится, это привело к однобокости восприятия моей персоны у журналистов. Одним словом, мне приклеили бирку "vintage".

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Для одних — это красивое слово, объясняющее что-то потертое и, наверное, имеющее принадлежность к прошлым временам. В общем, как уже давно сказано великими - "стулья из дворца"! Думаю, Ильф и Петров точно писали сатиру на существующую ситуацию, никак не привязываясь к нашим реалиям. Но на то они и великие, потому что актуальны уже сто лет без малого. Для меня есть три категории людей относительно этой винтажной темы. Первая громко заявляет, что это все "Б/У" и признает только все новенькое и блестящее! Вторая видит в этом тоже "Б/У", но с низкой ценой, и надеется, что они великие экономы! И только небольшая часть людей готова рассматривать в этом дух времени, образцы материальной культуры и наконец художественную ценность. Которая в свою очередь уверенно переходит в категорию антиквариата.

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Кстати, расскажу одну реальную историю. Много лет назад, кажется в 2003 году в Нью-Йорке, я побывала в мастерской у Марка Джейкобса, в Сохо, и он мне провел небольшую экскурсию по ателье. И что же предстало моим глазам? А все очень знакомое и понятное для меня. Рейлы с образцами винтажной одежды с выпоротыми карманами и воротниками, швейные машинки Zinger 40-х годов, поставленные на современные столы и оснащенные японскими моторами, петельная машина 50-х годов, которая бьет петли неземной красоты, стиральные машины для тонировки тканей и обработки готовых изделий, аксессуары явно с блошиного рынка и ещё много разного, сейчас уже и не помню. Но понимание того, что живой процесс везде одинаков у меня остался в голове навсегда. Никогда не знаешь, на что тебя может натолкнуть очередная находка и просто впечатление от прошедшего дня, и в какой образ все это выльется – в платье или в очередной декораторский ход.

Французский рынок антиквариата без бирок
Французский рынок антиквариата без бирок
Французский рынок антиквариата без бирок
Французский рынок антиквариата без бирок
Французский рынок антиквариата без бирок

Когда хожу по киевской блошке, то с не меньшим интересом слушаю разговоры и объяснения как продавцов, так и покупателей. Грустного и смешного очень много. Часто продавцы доказывают несуществующую ценность предметов, выставленных на продажу, да и в принципе не всегда знают, чем владеют. Фраза "стулья из дворца" часто интерпретируется с заменой первого слова - шкатулка, картина, кресло и так далее по тексту. Слышала сама неоднократно! У нас традиция блошиного рынка имеет другие корни и другие исторические и социальные предпосылки. И выросло это из обычной советской барахолки, основанной на вечном дефиците всего и вся, вплоть до продуктов питания.

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Конечно, знаменитый Marché Biron давно стал Меккой декораторов со всего мира. Различные лавки и целые галереи давно отсортированы по жанрам и направлениям, и зачастую это элитные антикварные магазины в районе квартала Бирон. Да и все на первый взгляд разнообразие и живописность при внимательном рассмотрении имеет систему в целом. Торгующие мебелью и люстрами не занимаются текстилем, а специалисты по фарфору и стеклу не будут продавать каминные порталы. Конечно, имеют место быть и классические развалы, где праздные туристы лелеют мечту найти шедевр. Но это миф. Дабы найти что-то ценное и редкое нужно ехать в провинцию, и соизмеряются усилия лишь количеством потраченного бензина и времени. Но в принципе все, что выставляется на профессиональных brocante ранним утром, независимо от региона, предназначено для профессионалов с лицензией.

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И это есть отдельная сфера, предполагаемая профессию и страсть, талант отыскать шедевр в развалах хлама. Конечно, не нужно идеализировать и раскрашивать пасхальную картинку, да и Шлиман был один в своей страсти найти Трою, однако упорство, наверное, в родстве с успехом. В общем речь о том, что шедевром в наше время вы вряд ли обзаведетесь без наличия круглой свободной суммы на счету, но удовольствие от такой прогулки по блошиному рынку точно получите. Даже у нас в Киеве. А может и вдохновение неподвластное проклюнется, главное не спугнуть.

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Автор
Виктория ГресьВиктория Гресь
Место
Украина
Объект
Мода
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