За много лет моей профессиональной работы, к имени Виктория Гресь пишущая братия крепко приклеила термин "винтаж". Штамп дело наживное, и причина этому одна - леность ума. А предыстория такова: начиная с середины 90-х я старалась объяснить влияние культурологии и материальной истории на профессию дизайнера и много об этом говорила в своих интервью, и, как водится, это привело к однобокости восприятия моей персоны у журналистов. Одним словом, мне приклеили бирку "vintage".

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Для одних — это красивое слово, объясняющее что-то потертое и, наверное, имеющее принадлежность к прошлым временам. В общем, как уже давно сказано великими - "стулья из дворца"! Думаю, Ильф и Петров точно писали сатиру на существующую ситуацию, никак не привязываясь к нашим реалиям. Но на то они и великие, потому что актуальны уже сто лет без малого. Для меня есть три категории людей относительно этой винтажной темы. Первая громко заявляет, что это все "Б/У" и признает только все новенькое и блестящее! Вторая видит в этом тоже "Б/У", но с низкой ценой, и надеется, что они великие экономы! И только небольшая часть людей готова рассматривать в этом дух времени, образцы материальной культуры и наконец художественную ценность. Которая в свою очередь уверенно переходит в категорию антиквариата.

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Кстати, расскажу одну реальную историю. Много лет назад, кажется в 2003 году в Нью-Йорке, я побывала в мастерской у Марка Джейкобса, в Сохо, и он мне провел небольшую экскурсию по ателье. И что же предстало моим глазам? А все очень знакомое и понятное для меня. Рейлы с образцами винтажной одежды с выпоротыми карманами и воротниками, швейные машинки Zinger 40-х годов, поставленные на современные столы и оснащенные японскими моторами, петельная машина 50-х годов, которая бьет петли неземной красоты, стиральные машины для тонировки тканей и обработки готовых изделий, аксессуары явно с блошиного рынка и ещё много разного, сейчас уже и не помню. Но понимание того, что живой процесс везде одинаков у меня остался в голове навсегда. Никогда не знаешь, на что тебя может натолкнуть очередная находка и просто впечатление от прошедшего дня, и в какой образ все это выльется – в платье или в очередной декораторский ход.

Когда хожу по киевской блошке, то с не меньшим интересом слушаю разговоры и объяснения как продавцов, так и покупателей. Грустного и смешного очень много. Часто продавцы доказывают несуществующую ценность предметов, выставленных на продажу, да и в принципе не всегда знают, чем владеют. Фраза "стулья из дворца" часто интерпретируется с заменой первого слова - шкатулка, картина, кресло и так далее по тексту. Слышала сама неоднократно! У нас традиция блошиного рынка имеет другие корни и другие исторические и социальные предпосылки. И выросло это из обычной советской барахолки, основанной на вечном дефиците всего и вся, вплоть до продуктов питания.

Конечно, знаменитый Marché Biron давно стал Меккой декораторов со всего мира. Различные лавки и целые галереи давно отсортированы по жанрам и направлениям, и зачастую это элитные антикварные магазины в районе квартала Бирон. Да и все на первый взгляд разнообразие и живописность при внимательном рассмотрении имеет систему в целом. Торгующие мебелью и люстрами не занимаются текстилем, а специалисты по фарфору и стеклу не будут продавать каминные порталы. Конечно, имеют место быть и классические развалы, где праздные туристы лелеют мечту найти шедевр. Но это миф. Дабы найти что-то ценное и редкое нужно ехать в провинцию, и соизмеряются усилия лишь количеством потраченного бензина и времени. Но в принципе все, что выставляется на профессиональных brocante ранним утром, независимо от региона, предназначено для профессионалов с лицензией.

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И это есть отдельная сфера, предполагаемая профессию и страсть, талант отыскать шедевр в развалах хлама. Конечно, не нужно идеализировать и раскрашивать пасхальную картинку, да и Шлиман был один в своей страсти найти Трою, однако упорство, наверное, в родстве с успехом. В общем речь о том, что шедевром в наше время вы вряд ли обзаведетесь без наличия круглой свободной суммы на счету, но удовольствие от такой прогулки по блошиному рынку точно получите. Даже у нас в Киеве. А может и вдохновение неподвластное проклюнется, главное не спугнуть.