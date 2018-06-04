"Это моя важная миссия": знаменитая украинская модель откроет обучающий fashion-лагерь

Известная во всем мире украинская модель, ведущая проекта "Топ-модель по-украински" на Новом канале Алла Костромичева стала основательницей лагеря для подростков, где желающие смогут обучаться модельному искусству.

Так, Алла будет обучать "воспитанников" лагеря фотопозированию, дефиле и здоровому образу жизни. Мodels camp открыт для девушек и парней возрастом от 14 лет. Также в заведение могут попасть и те, кому уже исполнилось 12 лет, но для этого потребуется письменное разрешение родителей. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба Нового канала.

По словам Костромичевой, модельный лагерь является своеобразной альтернативой для тех, кто пока не смог попасть на телепроект "Топ-модель по-украински". Подобная организация станет первой в Украине.

Алла Костромичева Пресс-служба Нового канала

"Я надеюсь, что лагерь будет очень полезным, ведь акцент в программе мы делаем не только на моделинге, но и на спорте, правильном питании и здоровом образе жизни. Считаю своей важной миссией популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи. Я принимала активное участие в составлении программы кемпа, и лично проведу мастер-класс на первой смене", - рассказала известная модель.

Пресс-служба Нового канала

В программе планируются утренние пробежки вдоль озера, модельный фитнес, йога, медитации, мастер-классы по дефиле, фотопозированию и хореографии. Также воспитанникам проведут информативные лекции о моделинге и fashion-индустрии, профессиональные фотосеты и многое другое.

"Меню – наша особая гордость, мы разрабатывали его вместе с диетологом, поэтому в нем учтено все: дневная норма калорий, баланс белков, жиров, углеводов и клетчатки. Ну и, конечно, мы будем следить, чтобы каждая участница кемпа выпивала необходимую дневную норму воды", - отметила Алла.

Пресс-служба Нового канала

Помимо этого, Костромичева заинтриговала: в лагере может появляться не только она, но и участники разных сезонов проектов "Супермодель по-украински" и "Топ-модель по-украински".

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