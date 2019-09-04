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4 сентября • обновлено в 11:50
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Дочь короля Бельгии надела в школу украинскую вышиванку: показательные фото

1.1т Читать материал на украинском

Младшая дочь бельгийского монарха Филиппа I принцесса Элеонора пришла в школу в украинской вышиванке.

Об этом сообщило Посольство Украины в Брюсселе на официальной странице в Facebook, опубликовав соответствующие снимки. Отметим, что на фото Элеонора позировала с братьями и сестрой, а также была запечатлена со своим отцом.

Дочь короля Бельгии надела в школу украинскую вышиванку: показательные фото

Дочь короля Бельгии в вышиванке

Фото: facebook/UkrainianEmbassyBelgium

Новости
Звезда Голливуда одела дочь в вышиванку: милое фото

Девочка примерила вышиванку с объемными рукавами. Свой образ она дополнила классическими джинсами и кедами белого цвета.

Дочь короля Бельгии надела в школу украинскую вышиванку: показательные фото

Дочь короля Бельгии в вышиванке

Фото: facebook/UkrainianEmbassyBelgium

Дочь короля Бельгии надела в школу украинскую вышиванку: показательные фото

Дочь короля Бельгии в вышиванке

Фото: facebook/UkrainianEmbassyBelgium

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудская актриса Деми Мур примерила стильное вышитое платье украинского бренда Vita Kin.

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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Ну все это самая перемогистая перемога за последние 5 лет (ну кроме той перемоги когда папа римский нежно и с любовь обнимал маленьких украинцев держащих в руках флаги Украины )
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Петров Игорь
Петров Игорь
...было бы смешно ,если б она обула лапти.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Петров Игорь, или подражая сиволапым украинцам вовсе сняла бы обувь ...
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