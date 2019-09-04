Дочь короля Бельгии надела в школу украинскую вышиванку: показательные фото

Младшая дочь бельгийского монарха Филиппа I принцесса Элеонора пришла в школу в украинской вышиванке.

Об этом сообщило Посольство Украины в Брюсселе на официальной странице в Facebook, опубликовав соответствующие снимки. Отметим, что на фото Элеонора позировала с братьями и сестрой, а также была запечатлена со своим отцом.

Дочь короля Бельгии в вышиванке Фото: facebook/UkrainianEmbassyBelgium

Девочка примерила вышиванку с объемными рукавами. Свой образ она дополнила классическими джинсами и кедами белого цвета.

Дочь короля Бельгии в вышиванке Фото: facebook/UkrainianEmbassyBelgium

Дочь короля Бельгии в вышиванке Фото: facebook/UkrainianEmbassyBelgium

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудская актриса Деми Мур примерила стильное вышитое платье украинского бренда Vita Kin.

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