Дочь короля Бельгии надела в школу украинскую вышиванку: показательные фото

Младшая дочь бельгийского монарха Филиппа I принцесса Элеонора пришла в школу в украинской вышиванке.
Об этом сообщило Посольство Украины в Брюсселе на официальной странице в Facebook, опубликовав соответствующие снимки. Отметим, что на фото Элеонора позировала с братьями и сестрой, а также была запечатлена со своим отцом.
Дочь короля Бельгии в вышиванке
Фото: facebook/UkrainianEmbassyBelgium
Девочка примерила вышиванку с объемными рукавами. Свой образ она дополнила классическими джинсами и кедами белого цвета.
Дочь короля Бельгии в вышиванке
Фото: facebook/UkrainianEmbassyBelgium
Дочь короля Бельгии в вышиванке
Фото: facebook/UkrainianEmbassyBelgium
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудская актриса Деми Мур примерила стильное вышитое платье украинского бренда Vita Kin.
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