Дизайнер придумала оригинальные маски от коронавируса: как выглядят

Дизайнер из Сан-Франциско Даниэль Баскин занялась разработкой медицинских масок в виде человеческого лица, которые смогут защитить от вирусов и разблокировать смартфон.

Об этом говорит сама Даниэль на сайте проекта.

Маски смогут разблокировать смартфон faceidmasks.com

Так, сообщается, что масок пока нет в продаже, а проект только находится в разработке. По словам Баскин, для того, чтобы запустить массовое производство, ей необходимо овладеть процессом печати, а также протестировать работу на смартфонах с Face ID, которые должны будут распознать распечатанное на маске лицо.

faceidmasks.com

Если сервис все-таки будет запущен, пользователи смогут загрузить фотографию с изображением лица на сайт. Затем нижняя часть лица владельца будет напечатана натуральными красками на респираторной маске.

Сообщается, что стоимость одной маски будет составлять 40 долларов.

faceidmasks.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что жители Нью-Йорка превратили медицинские маски, предназначенные для защиты от коронавируса, в модный аксессуар. Некоторые ходят по городу в ярких масках с мордами животных, разноцветными смайликами или же в черных масках, в том числе с изображением черепов.

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