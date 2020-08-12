Что будет модно осенью 2020: названы главные тренды.

Эксперты моды назвали главные тренды осени 2020 года, проанализировав street styleфотографии звезд и новые коллекции популярных модных домов.

Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам инсайдеров, осенью популярными будут различные детали на одежде, а именно рюши, оборки и плиссировка. Отмечается, что в вещах с указанными украшениями уже были замечены многие блогеры и знаменитости.

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Главным цветом сезонаэксперты называют желтый. Манекенщицы брендов Bottega Venetta, Versace и Agnona прошлись по подиуму в нарядах оттенков этого цвета.

"Надевайте желтую верхнюю одежду или просто вещи с таким принтом. Неважно, что в вашем образе будет желтым, главное добавьте этот солнечный цвет в свои наряды", – подчеркнули в материале.

ladywomans.ru

pinterest.com

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Также отмечается, что трендовой для юбок и платьев стала длина мини. Эксперты советуют сочетать данные вещи с длинными сапогами и ботфортами.

"Многие дизайнеры – Valentino, Versace, Christian Dior и Balmain – добавили в свои осенние коллекции разные короткие вещи, а модели стрит-стайла вовсю демонстрируют, как правильно их носить", – подытожил автор материала.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модные эксперты рассказали о том, как грамотно совместить летнюю коллекцию с осенним гардеробом. Также они поделились, какие вещи не стоит откладывать на верхнюю полку в шкафу.