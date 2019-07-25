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Что будет модно осенью 2019: назван лидирующий тренд

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Лидирующую позицию среди принтов сезона осень-зима 2019/2020 занимает клетка. Дизайнеры в своих осенних коллекциях представили различные варианты этого "рисунка".

Среди главных видов клетки: элегантная "гусиная лапка", классический шотландский тартан, лаконичный принт "принц Уэльский", пишет Vogue.ua.

Что будет модно осенью 2019: назван лидирующий тренд

pinterest.com

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Пье-де-пуль

Клетка "пье-де-пуль", которая также известна, как "гусиная лапка" или "зуб собаки", появилась еще во времена Римской империи и традиционно имела черно-белый окрас. В новом сезоне осень-зима 2019/2020 этот легендарный орнамент вновь вернулся на модный подиум.

Что будет модно осенью 2019: назван лидирующий тренд

vogue.ua

Тартан

Этой осенью в центре внимания легендарный британский орнамент, состоящий из разноцветных линий и квадратов, всевозможных горизонтальных, вертикальных и диагональных пересечений.

Что будет модно осенью 2019: назван лидирующий тренд

vogue.ua

Клетка виши

Модная клетка виши, олицетворяет эпоху 1960-х. Орнамент, состоящий из одинаковых квадратов двух разных оттенков, был придуман в одноименном городе Франции в середине XIX века.

Что будет модно осенью 2019: назван лидирующий тренд

vogue.ua

Принц Уэльский

Виндорзская клетка или "гленчик" уже несколько сезонов подряд держится на пике популярности.

Что будет модно осенью 2019: назван лидирующий тренд

vogue.ua

Windowpane

Классический принт Windowpane состоит из крупных прямоугольников, которые сформированы благодаря расчерченной однотонной ткани тонкими контрастными линиями. Издалека этот орнамент напоминает оконные рамы, от чего и пошло название.

Что будет модно осенью 2019: назван лидирующий тренд

vogue.ua

Ранее OBOZREVATEL также сообщал о том, какой маникюр будет в моде в 2019-м году.

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