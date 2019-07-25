Что будет модно осенью 2019: назван лидирующий тренд

Лидирующую позицию среди принтов сезона осень-зима 2019/2020 занимает клетка. Дизайнеры в своих осенних коллекциях представили различные варианты этого "рисунка".

Среди главных видов клетки: элегантная "гусиная лапка", классический шотландский тартан, лаконичный принт "принц Уэльский", пишет Vogue.ua.

pinterest.com

Пье-де-пуль

Клетка "пье-де-пуль", которая также известна, как "гусиная лапка" или "зуб собаки", появилась еще во времена Римской империи и традиционно имела черно-белый окрас. В новом сезоне осень-зима 2019/2020 этот легендарный орнамент вновь вернулся на модный подиум.

vogue.ua

Тартан

Этой осенью в центре внимания легендарный британский орнамент, состоящий из разноцветных линий и квадратов, всевозможных горизонтальных, вертикальных и диагональных пересечений.

vogue.ua

Клетка виши

Модная клетка виши, олицетворяет эпоху 1960-х. Орнамент, состоящий из одинаковых квадратов двух разных оттенков, был придуман в одноименном городе Франции в середине XIX века.

vogue.ua

Принц Уэльский

Виндорзская клетка или "гленчик" уже несколько сезонов подряд держится на пике популярности.

vogue.ua

Windowpane

Классический принт Windowpane состоит из крупных прямоугольников, которые сформированы благодаря расчерченной однотонной ткани тонкими контрастными линиями. Издалека этот орнамент напоминает оконные рамы, от чего и пошло название.

vogue.ua

Ранее OBOZREVATEL также сообщал о том, какой маникюр будет в моде в 2019-м году.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал