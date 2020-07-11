Блузка с 80-х стала главным женским трендом лета-2020

Женская блузка с высоким воротником и воланом стала новым трендом летом 2020 года.

Эта вещь была популярна в 1980-х годах благодаря принцессе Диане. Она комбинировала блузку из миди-юбками или широкими брюками в полоску, пишет портал Who What Wear.

Принцесса Диана в трендовой рубашке с семьей GETTY

По словам экспертов, описанная блузка снова вернулась в моду из-за тренда на сдержанность и максимально закрытое тело, возникшего в 2019 году. На данный момент эту тенденцию поддержали многие известные личности, в частности, британская писательница и модельер Алекса Чанг.

Эксперты рекомендуют сочетать блузку с сапогами на каблуках и расклешенными джинсами.

Как сообщал OBOZREVATEL, сочетание сандалий с носками, которое долгое время считалось модной ошибкой, стало главным трендом лета 2020 года.