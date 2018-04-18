Белая блузка - эта универсальная базовая вещь, которую иметь в гардеробе необходимо каждой женщине. Это изделие актуально всегда и везде. Белая блузка гармонично дополняет любой наряд, прекрасно сочетается, как с яркими и неординарными вещами, так и с самой обычной одеждой, создавая образы для повседневной жизни. Модная белая буза в сезоне весна-лето 2018 представляет собой колоссальную ценность и является must have в весенне-летнем гардеробе. Она теперь может быть не только довольно простого минималистичного кроя, но и с элементами декора (кружевом, рюшами, каскадам оборок, объемными рукавами, глубокими вырезами; украшена разноцветными камнями, стразами, цепочками, бантами, уголками для воротника, контрастными лентами, сбруей-бандажом, брошью). Актуальные ткани: хлопок, атлас, сатин, шелк, шифон, органза и другие легкие полупрозрачные материалы. Однако сейчас очень популярны белоснежные викторианские блузы из полупрозрачных тканей, которые создают романтичный образ.

Стильный предмет одежды прекрасно подходит к любой верхней одежде, будь-то trench coat, джинсовая куртка oversize, кожаная косуха или плотный жакет. За счет своей универсальности белая блуза отлично сочетается с ботильонами, лодочками, стингбэками, оксфордами и кроссовками. Стоит лишь учитывать стилевое направление, в котором вы решили составить свой аутфит.

Популярное сочетание "белый верх черный низ", теперь выходит за пределы школьной униформы и становится мега актуальным для любой ситуации. Черно-белый альянс на пике моды и белую блузку смело можно надеть с черной юбкой или брюками не только в офис, но и в кино, кафе, на прогулку или даже на вечеринку. Дерзкое, но очень привлекательное сочетание получится, если вы наденете полупрозрачную блузу с черной рокерской кожей и дополните блузу черной лентой. Для более нежного и романтического образа подойдет белая блуза с украшением на шее в виде банта, блуза с оборками, кружевом или с цветами.

Для создания делового образа лучший вариант – белая блузка и брючный костюм. Белая блуза с воротником - это признанная классика и такой фасон отлично подходит к брючному костюму. Для более пикантного образа воротник можно украсить стразами, разноцветными камнями, уголками или брошью. В нынешнем сезоне отдавайте предпочтение брючным костюмам не только классических базовых цветов, но и цветных оттенков (желтый, красный, зеленый, нежно-розовый, небесно-голубой, лавандовый, фиолетовый) или в принт (клетка, полоска, горох, анималистичный рисунок).

Белая блуза и жилет - еще одно модное сочетание в сезоне весна-лето 2018. Данная комбинация - визитная карточка классического стиля, однако жилет можно носить не только в модном комплекте-тройке, но и отдельно от комплекта (жилет и широкие брюки, жилет и шорты, жилет и юбка). Жилет может быть короткий или удлиненный, с декором (бахрома, перья, пайетки, жемчуг, стразы, вышивка). Стильный ансамбль белой блузой с жилетом отлично подойдет для наряда в стиле глэм рок, GLAM-CHIC, ковбойском стиле, бохо, casual, романтическом или деловом.

Для жарких дней прекрасная модная комбинация - белая блуза и короткие шорты. Такой союз замечательно подойдет для молодых стройных девушек. Шорты могут быть как хлопковые, джинсовые, так и кожаные. Фасон подбирайте под тип своей фигуры. Белая блуза может быть как простого кроя, так и с воланами, оборками, рюшами, с интересными оригинальными рукавами, воротником-бабочкой, жабо, стойкой, с разрезами и вырезами, украшена красивыми аксессуарами. Белая блузка — это великолепный фон для любых украшений. Яркие или массивные аксессуары будут смотреться потрясающе. Главное, не переборщите с количеством элементов.