"Бабушкины" вязаные вещи стали новым модным трендом у женщин. Фото

Популярные модели и блогерши начали массово носить вязаные комплекты, которые в сети прозвали "бабушкиными", и запустили новый модный тренд осени 2020 года.

На размещенные в Instagram фото обратило внимание издание Daily Mail. Отмечается, что речь идет о шерстяной комбинации, состоящей из кардигана и укороченного топа в тон, британского бренда River Island. Стоимость комплекта составляет 45 фунтов стерлингов и онявляетсяодним из самых продаваемых предметов гардероба в этом сезоне.

Одной из первых снимком в описанной вещи поделилась английская блогерша Николь Хеффернан. Она позировала в комбинации сиреневого цвета.

В то же время модный эксперт Кэти Пэнни сфотографировалась в комплекте бежевого цвета и черных кожаных брюках.

Также британская модель Люси Мур разместила кадр, где она предстала в описанных вещах песочного оттенка и темно-зеленой фетровой шляпе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярные в соцсетях модели и блогерши опубликовали снимки в шортах-велосипедках телесного цвета и запустили новый модный тренд.