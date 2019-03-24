Самый верный и надежный спутник девушки - сумка, именно она хранит все наши секреты. Выбирая этот аксессуар на каждый день, стоит тщательно его оценить: наличие всех необходимых отделений, материал, качество швов и фурнитуры. Если вам уже повезло найти свою идеальную базовую сумку, рекомендую обратить внимание на более необычные модели, которые сделают образ ярче.
Микро-сумки
Пожалуй, самый необычный тренд этого сезона — микро-сумки. Такие модели выполнены по принципу crossbody, благодаря чему малышку не нужно носить в руке, а можно взять как дополнение к вашей “основной” сумке. Ввел этот тренд главный дизайнер бренда Jacquemus, а позже его подхватили и другие модные дома.
Сумки из соломы
В прошлом году пика популярности достигли плетеные соломенные сумки. Разных форм и размеров, они заполонили инстаграм-аккаунты модных блоггеров. В этом сезоне этот тренд несколько видоизменился: теперь сумка может быть сплетена не только из соломы, но и из джинса, бусин, а в случае Mehry Mu сочетать в себе все три необычных материала.
Цепи вместо ручек
Отдельного внимания заслуживают сумки с цепями вместо ручек, такое решение делает вещь яркой и необычной, не отнимая ее практичности. Самое важное, чтобы цепь была массивной и читалась в образе как отдельный элемент. Материал цепи может быть любым, от металла до пластика.
Прозрачный пластик
Еще один тренд прошлого года, который адаптировали под сезон Весна-Лето 19: прозрачной может быть не вся сумка, а только “футляр” под нее. Это идеальный вариант, если вы не готовы показывать содержимое сумки, но хотите соответствовать модным веяниям.
Архитектурные сумки
Одна из главных тенденций этого года - архитектура в моде. Это проявляется в фигурных каблуках, геометрических принтах на одежде и в новых, сложных формах сумок. Сумка может быть как просто квадратной или круглой формы, так и более вычурной - например, имитирующая форму вазы.
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