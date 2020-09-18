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Андре Тан посоветовал, как стильно одеваться осенью 2020

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Мода
1,5 т.
Андре Тан дал стильные советы женщин

Украинский дизайнер Андре Тан дал модные советы женщинам, как выглядеть стильно и создавать трендовые образы.

Фэшн-эксперт отметил, что осенью 2020 модно одевать сразу несколько вещей из кожи. Стильными советами он поделился на своей странице в Instagram.

Избегать коротких кожаных курток

В короткой облегающей куртке неудобно и холодно. Поэтому дизайнер посоветовал обратить внимание на оверсайз-куртки и рукава-буфы.

Андре Тан посоветовал заменить косуху в своем гардеробе.

Выбирать одежду с гладкой кожей

Ранее эксперименты с фактурой были нормой, сейчас же лучше избегать этого. Кожа должна быть гладкой и не блестящей.

Лучше выбирать одежду с гладкой кожей.

Экспериментировать с цветом

Не нужно зацикливаться только на черном. Идеальным вариантом для стильного образа будут универсальные бежевый или коричневый оттенки.

Андре Тан посоветовал экспериментировать с цветом.

Не надевать куртку с облегающими джинсами

Чтобы выглядеть стильно, лучше выбрать кюлоты с кожаной курткой. Это настоящий тренд этой осени. Чтобы кюлоты визуально не "резали" ноги, выбирайте длину на ладонь выше щиколотки.

Осенью 2020 модно одевать кюлоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан представил lookbook своей коллекции сезона осень-зима 20/21 "Доступная роскошь".

МодаСтильАндре Тан
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