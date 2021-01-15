Андре Тан назвал вещи, которые испортят любой образ

София Ковнир
София Ковнир
Мода
5,2 т.
Андре Тан назвал вещи, которые испортят любой образ

Украинский дизайнер Андре Тан поделился с модницами секретами о вещах, которые могут испортить образ. Так, от этих предметов он рекомендует избавиться.

По словам эксперта, ни в коем случае нельзя много лет складировать одежду, чтобы потом ее надеть. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

Колготки с неуместным принтом

  • Универсальными считаются колготки с геометрическим принтом и в горошек. В тренде сейчас также вариант с логотипом.

Колготки с неуместным принтом
Подделки

  • Руки так и чешутся заказать подделку известных брендов, чтобы блеснуть в обществе. Уважайте компании и не опускайтесь до уровня фальшивых изделий. На рынке можно найти много доступных актуальных моделей.

Вещи-подделки
Неправильный уход за одеждой

  • Длинную колючую этикетку с подробной инструкцией об уходе за вещью срезать не нужно. Соблюдайте эти правила.

Пренебрежение к аксессуарам

  • Правильно подобранные украшения – признак хорошего вкуса. Не игнорируйте это правило.

Правильно подобранные украшения – признак хорошего вкуса
Неумение прощаться

  • Мода циклична, но это не означает, что можно складировать вещи, в надежде надеть их снова через 10 лет. Одежда старого кроя видна сразу. Даже ваши любимые базовые вещи могут очень износиться.

Нельзя складировать вещи, в надежде надеть их снова через 10 лет

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан поделился советами, какой пуховик выбрать на зиму 2021. По его словам, каждая модница будет выглядеть стильно и при этом в комфорте.

СтильМодаАндре Тан