Андре Тан назвал вещи, которые испортят любой образ

Украинский дизайнер Андре Тан поделился с модницами секретами о вещах, которые могут испортить образ. Так, от этих предметов он рекомендует избавиться.

По словам эксперта, ни в коем случае нельзя много лет складировать одежду, чтобы потом ее надеть. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

Универсальными считаются колготки с геометрическим принтом и в горошек. В тренде сейчас также вариант с логотипом.

Руки так и чешутся заказать подделку известных брендов, чтобы блеснуть в обществе. Уважайте компании и не опускайтесь до уровня фальшивых изделий. На рынке можно найти много доступных актуальных моделей.

Длинную колючую этикетку с подробной инструкцией об уходе за вещью срезать не нужно. Соблюдайте эти правила.

Правильно подобранные украшения – признак хорошего вкуса. Не игнорируйте это правило.

Мода циклична, но это не означает, что можно складировать вещи, в надежде надеть их снова через 10 лет. Одежда старого кроя видна сразу. Даже ваши любимые базовые вещи могут очень износиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан поделился советами, какой пуховик выбрать на зиму 2021. По его словам, каждая модница будет выглядеть стильно и при этом в комфорте.