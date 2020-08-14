Андре Тан назвал вещи, которые будут актуальными еще несколько лет

Андре Тан назвал вещи, которые не выйдут из моды еще несколько лет. Vogue UA

Украинский дизайнер Андре Тан назвал вещи, которые не выйдут из моды еще несколько лет.

Фэшн-эксперт на своей странице в Instagram отметил, что у каждой женщины в гардеробе должна быть базовая одежда, которая будет актуальной еще минимум пять лет и будет прекрасно сочетаться с другими вещами (видео смотрите ниже).

Так, на первом месте в списке Андре Тана клетчатое пальто полуприталенного кроя. Оно актуальное последние 5 лет и еще столько же будет в тренде. Также долгое время будет иметь очень дорогой и стильный вид платье-футляр бежевого цвета.

В список вошла и белая рубашка свободного кроя. Она подходит абсолютно всем, независимо от возраста или фигуры, и сочетается с множеством аксессуаров. Также не стоит забывать о лодочках телесного цвета, ведь они подойдут под любой наряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан назвал Кстати, от которых стоит отказаться женщинам после 40, ведь они только добавят нежелательного возраста

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