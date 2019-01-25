Американская королева бурлеска сверкнула голой грудью на модном показе

Эпатажная американская модель, исполнительница в стиле бурлеск Дита фон Тиз появилась в рамках Недели высокой моды в Париже в полупрозрачном платье, в котором видна ее грудь.

Соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram, показав творение Jean Paul Gaultier (чтобы посмотреть полный показ, проскрольте до конца страницы).

Эпатажная королева бурлеска участвовала в показе новой коллекции весна-лето 2019. Полупрозрачное платье дополняли высокая прическа и обручи на запястьях.

Instagram @ditavonteese

Новости Знаменитая супермодель вышла на парижский подиум с обнаженной грудью

Дита с уверенностью и достоинством прошлась от начала и до конца подума, а с ее лица не сходила обворожительная улыбка.

Как сообщал OBOZREVATEL, супермодель Наоми Кэмпбелл также вышла в рамках Недели высокой моды в Париже от модного дома Valentino с голой грудью.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!