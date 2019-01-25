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/Мода

Американская королева бурлеска сверкнула голой грудью на модном показе

3.5тЧитать материал на украинском

Эпатажная американская модель, исполнительница в стиле бурлеск Дита фон Тиз появилась в рамках Недели высокой моды в Париже в полупрозрачном платье, в котором видна ее грудь.

Соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram, показав творение Jean Paul Gaultier (чтобы посмотреть полный показ, проскрольте до конца страницы).

Эпатажная королева бурлеска участвовала в показе новой коллекции весна-лето 2019. Полупрозрачное платье дополняли высокая прическа и обручи на запястьях.

Американская королева бурлеска сверкнула голой грудью на модном показе

Instagram @ditavonteese

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Знаменитая супермодель вышла на парижский подиум с обнаженной грудью

Дита с уверенностью и достоинством прошлась от начала и до конца подума, а с ее лица не сходила обворожительная улыбка.

Американская королева бурлеска сверкнула голой грудью на модном показе

Как сообщал OBOZREVATEL, супермодель Наоми Кэмпбелл также вышла в рамках Недели высокой моды в Париже от модного дома Valentino с голой грудью.

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Тема
Неделя высокой моды в Париже
Персона
Дита фон Тиз
Тег
Мода
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