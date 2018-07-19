"А как же вкус?" Полякова озадачила фанов новым образом

Украинская поп-дива и артистка, самая красивая женщина страны 2018 года по версии издания Viva Оля Полякова удивила своих поклонников новым, непривычным для нее образом. Мнения относительно того, к лицу он звезде, или нет, разделились.

Так, Полякова предстала перед фанами в серой юбке, топе и необычных кроссовках. Снимок Оли опубликован в ее Instagram-аккаунте.

Наряд Поляковой, несмотря на то, что является весьма скромным, красиво подчеркивает ее фигуру. Большинству фанатов такой образ пришелся по вкусу.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 18 Июл 2018 в 8:14 PDT

Подписчики Оли отметили, что артистка прекрасна в любом облике, а также выглядит словно модель на обложке глянца.

В то же время нашлись и те, кто раскритиковал украинскую звезду за ее наряд. В особенности фанов удивила обувь Поляковой, которую назвали "кошмаром".

"Мода модой, а как же вкус и стиль?" - пристыдили артистку поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская поп-певица Оля Полякова вызвала восторг своих подписчиков в сети фотографией в купальнике.