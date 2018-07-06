Место женщины - не на кухне: в стране ЕС хотят изменить конституцию ради равноправия

Правительство Ирландии решило вынести на референдум вопрос об исключении из конституции статьи о семейной роли женщины.

Статья "подрывает современную цель по достижению гендерного равенства", заявил министр юстиции страны, сообщила ирландская телекомпания RTÉ.

Речь идет об отмене статьи 41.2, в которой говорится, что "благодаря своей роли в семье женщина оказывает государству поддержку", а также что "матери не должны иметь экономическую необходимость заниматься трудом", из-за которого им пришлось бы пренебречь своими семейными обязанностями.

Референдум планируется провести в октябре 2018 года, в один день с президентскими выборами в Ирландии.

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