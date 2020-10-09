Звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" похудел на 90 кг и поделился секретом

Звезда фильмов "Эффект бабочки", "Волк с Уолл-стрит" Итан Сапли сбросил 90 кг, чтобы не умереть от ожирения. Сначала он сидел на диетах, но потом понял, что нужно менять режим, чтобы весить стабильно.

44-летний актер рассказал, что в 24 года весил 223 кг. На его решение похудеть также повлияло немало мелких факторов: чрезмерная потливость, затрудненное дыхание, боль в ногах и даже страх сесть на стул, ведь он мог и не выдержать его вес, пишет издание Men`s Health (фото до и после смотрите ниже).

Знаменитость признался, что перепробовал множество диет, в том числе и голливудскую, однако в 2016 году остановился на низкоуглеводной. За два года он похудел почти на 45 кг – это был лучший показатель за все диеты. Также Сапли занимался в спортзале. Хот и мужчина выглядел уже меньше, но не чувствовал себя сильнее. Поэтому он наращивал мышцы и развивал выносливость.

Впоследствии звезда понял, что успех зависит не от диеты, а от дефицита калорий. Поэтому он отложил все запреты и начал тратить больше, чем употреблять.

"Понимаю, что в начале своей жизни я выработал кучу вредных привычек. Эти привычки в основном нарушили способность моего организма говорить мне, когда следует перестать есть. Теперь, приложив усилия, чтобы разработать свой собственный способ питания, я вернул себе жизнь без диет, которые погружали меня в переедание", – отметил Сапли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жительница города Дели (Индия) Прити призналась, что сбросила 34 килограмма за восемь месяцев благодаря ходьбе и строгой диете.