Женщина сбросила 59 кг и поделилась секретом успешного похудения

Жительница города Чино (штат Калифорния, США) Алексис Грин похудела на 59 кг за год после того, как ее не пустили на аттракцион из-за лишнего веса.

28-летняя американка рассказала изданию Daily Mail, что поправилась, когда закончила школу и начала работать в ресторане, где кормили вредной пищей (фото смотрите ниже).

Грин никогда не занималась спортом, а ее рацион состоял из фастфуда, газировки и закусок. Когда женщина поехала с друзьями в парк аттракционов Universal Studios в Голливуде летом 2016 года, то ее не пустили на американскую горку из-за лишнего веса. Тогда она весила 147 килограммов.

Грин до похудения. dailymail.co.uk

"Я поняла, что мой размер – это лишний груз, и из-за него мы все не можем наслаждаться жизнью. Я знала, что нужно что-то менять, и я занялась собой", – подчеркнула Грин.

В марте 2018 года ей удалили большую часть желудка, чтобы снизить аппетит. Через год после хирургического вмешательства она похудела до 88 килограммов. В августе 2020 года Грин прошла еще две операции, чтобы удалить складки кожи, которые остались после похудения.

Грин после похудения. dailymail.co.uk

Теперь на завтрак американка пьет протеиновый коктейль и ест яйца, фрукты или йогурт, на обед – салат. Ужин женщины состоит из курицы или морепродуктов с овощами. Также она занимается спортом.

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