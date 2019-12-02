Женщина похудела на 32 кг после унизительной прогулки с сыном: фото до и после

30-летняя Сэмми Келли из английского графства Хэмпшир пережила унижение на прогулке с сыном Арчи и похудела на 32 килограмма.

Как сообщает Daily Mirror, женщина весила 89 килограммов, когда пыталась научить мальчика кататься на велосипеде без посторонней помощи. Однако, когда Арчи попросил бежать за ним, у Сэмми не хватило сил. Тогда она и решила привести себя в форму, чтобы больше не расстраивать ребенка и не пропускать радостные события в его жизни.

Фото: mirror.co.uk

"Арчи был на седьмом небе от счастья, когда смог проехать без подстраховки отца. Он попросил меня следовать за ним. Он кричал: "Догоняй, мамочка, догоняй меня", но у меня не было сил бежать за ним. Мне пришлось сказать, чтобы он прекратил кричать. Его это очень расстроило. Я не смогла быть рядом с ним из-за лишних килограммов, поэтому решила это исправить", — рассказала женщина.

Фото: mirror.co.uk

Тогда же Келли обратилась к диетологу, который разработал для нее строгий план питания.

"Мне нужно было контролировать свои порции. Кроме того, консультант очень поддержал меня", — добавила британка. Через пол года ее вес уменьшился до 57 килограммов. После изменения пищевых привычек Сэмми начала заниматься спортом, больше ходить и реже пользоваться транспортом.

Фото: mirror.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 47-летняя Пола Дениэр из британского города Уэлс рассказала об успешной борьбе с избыточным весом, она сбросила около 40 килограммов.

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