Яд для организма: диетолог назвала 5 самых вредных продуктов

Существует пять продуктов, которые вредят здоровью и даже являются ядом для организма.

Врач-диетолог, основатель "Лаборатории омоложения" Людмила Гончарова рассказала в комментарии "Українським новинам", что это за еда, и чем она опасна для здоровья.

Консервированные огурцы, помидоры и маринады

Консервация pixabay

По словам Гончаровой, эти продукты являются ядом для организмом, ведь пользу они приносят только в свежем виде. Консервация, запекание и прочая обработка уничтожают витамины и минералы. Также вред приносят насыщение огромным количеством соли, сахаром и кислотой, из-за чего слизистая отекает.

Поваренная соль

Соль pixabay

"Нужно смотреть состав. Морская, гималайская, розовая, черная, есть и другие подвиды, – нормально. Просто в составе должно быть написано: морская соль. Если вы видите "может содержать остатки орехов, глютена, яиц", – не надо покупать эту соль. Потому что соль – это минералы и ими надо солить уже готовую еду", – рассказала диетолог.

Жареное на масле

Фастфуд pixabay

Гончарова пояснила, что жарка продуктов без масла является нормальной практикой. А при термическом нагреве оно становится неактивным и не идет на построение гормонального фона и цитоплазматической мембраны каждой клетки. Специалист посоветовала добавлять масло в готовые продукты.

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Сладости

По словам диетолога, вред от этого вида продуктов зависит от его количества. Свекольный сахар идет без витаминов и минералов.Организм не работает на сладком, он работает на белке: яйцах, рыбе, мясе.

Газированная вода

Гончарова уточнила, что вода вредная, если это искусственная газация. Пользы для организма точно нет, потому что это углекислый газ.

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"Проблема в том, что человек, который неправильно питался, не может без этой воды. Она его состояние делает легче. Поэтому сначала можно пить наполовину сырую воду, а наполовину с газом", – пояснила диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гончарова также рассказала об опасностях, с которой верующие могут столкнуться при строгом соблюдении поста.

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