Whole 30: что нужно знать о самой модной диете инстаграма

В Instagram набирает популярности диета Whole 30, которую пару лет назад разработали супружеская пара Мелисса и Даллас Хартвиг. Диетолог и физиотерапевт из США годами помогали людям бороться с различными пищевыми нарушениями и их последствиями.
Авторы диеты утверждают, что их система питания гарантирует не только избавление от лишнего веса, но и очищение и перезагрузку организма.
Также эта диета помогает поменять пищевые привычки и сформировать более здоровое отношение к еде.
Whole 30: самая модная диета инстаграма
instagram.com/whole30
Сейчас по хештегам #iamwhole30 или #whole30recipes можно найти сотни фото последователей данной диеты.
У аккаунта Whole 30уже около 800 тысяч подписчиков в Instagram, 1,5 млн уникальных посещений на сайте и более 703 тысячи лайков на Facebook.
Still looking for a recipe for your cookout or picnic tomorrow? We've got eight summery recipes on the Whole30 blog from @whole30recipes contributors @unboundwellness, @healthylittlepeach, @firstandfull, @eatthegains, @confessionsofacleanfoodie, @bazaarlazarr, @thewonkyspatula, and @primal_gourmet. Click the link in our profile for all eight recipes! #Whole30Recipes #Whole30 #IAmWhole30⠀ ⠀ whole30.com/2019/05/whole30-memorial-day-recipes-2019⠀ ⠀ Image description: added to the @Instagram alt-text feature.⠀
Если вы хотите также похудеть или нормализовать питание с помощью Whole 30, вам необходимо придерживаться девяти несложных правил диеты в течение 30 дней:
1. Откажитесь от добавления в пищу сахара.
2. Откажитесь от алкоголя (включая выпечку и другие блюда с его использованием).
3. Исключите из рациона зерновые.
4. Откажитесь от бобовых (гороха, фасоли, арахиса, чечевицы, а также продуктов, содержащих сою). При этом допускается употребление свежего зеленого горошка и фасоли.
5. Из молочных продуктов употребляйте только топленое масло.
6. Откажитесь от белого картофеля.
7. Откажитесь от продуктов, содержащих каррагинан, сульфиты или глутамат натрия.
8. Не употребляйте фастфуд, калорийные десерты и выпечку.
9. Основное правило диеты – взвешивайтесь только в первый и последний день следования диете (с разницей в месяц).
Основой рациона при такой диеты должны стать свежие фрукты и овощи, орехи, морепродукты, мясо, яйца, масла (растительные и арахисовое).
Looking for something you can quickly throw together to take to that St. Patrick’s Day party this afternoon? How about something bright, colorful and fun … like Rainbow Veggies and a Pot of Gold? 🌈 ☘️ Click the link in our profile for instructions on how to build a board like this, and the recipe for the dipping sauce. #Whole30 #Whole30Holiday⠀ ⠀ Photo and recipe by @sarahsteffens_personalchef⠀ ⠀ Visit whole30.com/2019/03/st-patricks-day-2019⠀ ⠀ Image description: added to the @Instagram alt-text feature.⠀
Также авторы диеты рекомендуют перед ее началом разобрать холодильник и кухонные шкафы, избавиться от продуктов, которые не рекомендуются и могут спровоцировать срывы. Кроме того, рекомендуется использовать больше специй, чтобы разнообразить рацион. При желании съесть что-то сладкое, отдайте предпочтение натуральным сладостям, не содержащим белый сахар – какао, пп-конфетам и прочему.
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