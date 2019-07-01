Whole 30: что нужно знать о самой модной диете инстаграма

В Instagram набирает популярности диета Whole 30, которую пару лет назад разработали супружеская пара Мелисса и Даллас Хартвиг. Диетолог и физиотерапевт из США годами помогали людям бороться с различными пищевыми нарушениями и их последствиями.

Авторы диеты утверждают, что их система питания гарантирует не только избавление от лишнего веса, но и очищение и перезагрузку организма.

Также эта диета помогает поменять пищевые привычки и сформировать более здоровое отношение к еде.

Whole 30: самая модная диета инстаграма instagram.com/whole30

Сейчас по хештегам #iamwhole30 или #whole30recipes можно найти сотни фото последователей данной диеты.

У аккаунта Whole 30уже около 800 тысяч подписчиков в Instagram, 1,5 млн уникальных посещений на сайте и более 703 тысячи лайков на Facebook.

Если вы хотите также похудеть или нормализовать питание с помощью Whole 30, вам необходимо придерживаться девяти несложных правил диеты в течение 30 дней:

1. Откажитесь от добавления в пищу сахара.

2. Откажитесь от алкоголя (включая выпечку и другие блюда с его использованием).

3. Исключите из рациона зерновые.

4. Откажитесь от бобовых (гороха, фасоли, арахиса, чечевицы, а также продуктов, содержащих сою). При этом допускается употребление свежего зеленого горошка и фасоли.

5. Из молочных продуктов употребляйте только топленое масло.

6. Откажитесь от белого картофеля.

7. Откажитесь от продуктов, содержащих каррагинан, сульфиты или глутамат натрия.

8. Не употребляйте фастфуд, калорийные десерты и выпечку.

9. Основное правило диеты – взвешивайтесь только в первый и последний день следования диете (с разницей в месяц).

Основой рациона при такой диеты должны стать свежие фрукты и овощи, орехи, морепродукты, мясо, яйца, масла (растительные и арахисовое).

Также авторы диеты рекомендуют перед ее началом разобрать холодильник и кухонные шкафы, избавиться от продуктов, которые не рекомендуются и могут спровоцировать срывы. Кроме того, рекомендуется использовать больше специй, чтобы разнообразить рацион. При желании съесть что-то сладкое, отдайте предпочтение натуральным сладостям, не содержащим белый сахар – какао, пп-конфетам и прочему.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился новый способ легкого похудения без диет. Эксперимент доказал, что 19 человек снизили уровень сахара в крови, из-за чего им удалось похудеть.

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