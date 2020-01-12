Убирают жир с живота: названо топ-5 продуктов для похудения

Лишний жир в области талии — проблема многих женщин. И помимо того, что это выглядит не эстетично и не слишком привлекательно, это может быть также предпосылкой развития различных заболеваний.

В связи с этим "Life.ru" подготовил список продуктов, которые помогают быстрее сжигать жир и способствуют похудению.

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Имбирь

Корень имбиря ускоряет обмен веществ и улучшает кровоснабжение желудка, способствуя быстрому сгоранию жировых клеток. Поэтому диетологи рекомендуют добавлять его в чай, воду или в блюда.

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Но отмечается, что людям, у которых гастрит, желчно-каменная болезнь и сердечно-сосудистые заболевания, с имбирем нужно быть осторожными — есть его лишь немного.

Корица

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Половина чайной ложки корицы в день улучшает метаболизм и снижает сахар в крови. Если добавлять эту приправу в кашу, обмен веществ ускорится и не придется ограничивать себя жесткими диетами, чтобы похудеть.

Чечевица

Фото: eko-rus-2012.com

Углеводы эффективно перерабатываются в энергию, а не в лишний вес, если в рационе присутствует чечевица. Кроме того, протеин, клетчатка, углеводы и молибден — полезные вещества не только для метаболизма, но и для улучшения состояния организма в целом.

Яйца

Фото: newsyou.info

Высокое содержание белка снижает аппетит. А в желтке много витаминов A, E, D и К. По словам диетологов, съеденные на завтрак два яйца позволяют съесть меньше калорий в течение дня.

Брокколи

Фото: telegraf.com.ua

Витамин С способен cделать талию тоньше благодаря выработке карнитина, который участвует в сжигании жира. В день достаточно съесть 35–40 граммов брокколи, чтобы улучшить обмен веществ и сбросить лишнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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