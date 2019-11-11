Стало известно о главных секретах диеты принцессы Дианы

Шеф-повар королевской семьи Даррен МакГрейди рассказал, какие блюда любила принцесса Диана и чем она питалась каждый день.

Так, принцесса избегала жирной пищи и углеводов, сообщает Daily Mail. По словам Даррена, ежедневный рацион Дианы состоял из фаршированных перцев, картофеля, запеченной с яичными белками, и паприки. Также она категорически отказывалась от свинины и говядины, зато ела курицу и рыбу.

Принцесса Диана

Однако отмечается, что были блюда, ради которых женщина могла забыть о режиме. Она любила хлебный пудинг или запеканку. Еще несколькими гастрономическими слабостями принцессы Дианы были шоколадный мусс, бутерброды с маслом и изюм.

Принцесса Диана

Несмотря на то, что принцесса соблюдала строгую диету, ее детей, Уильяма и Гарри, она не касалась. Они могли есть рыбные палочки, курицу и жареный картофель. Диана просила поваров зажаривать эти блюда как можно меньше, а с курицы снимать шкурку.

Принцесса Диана с сыновьями

Как ранее писал OBOZREVATEL, принцесса Уэльская Диана после рокового ДТП в 1997 году умерла из-за скрытой микротравмы.

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